GRANDE CALDO: un'altra giornata DIFFICILE per molte regioni italiane

Anche questa mattina non vi presentiamo l'immagine dal satellite in quanto il cielo sull'Italia si presenta quasi ovunque sereno. Per dovere di cronaca segnaliamo qualche addensamento tra le coste venete e romagnole e sulla Sicilia meridionale; sul resto d'Italia continua lo sciopero delle nubi orchestrato da un'alta pressione africana davvero tenace.

Passiamo subito all'argomento più importante di questo periodo, ovvero IL CALDO. Anche la giornata odierna si presenterà molto difficile su alcune regioni dello Stivale; la prima mappa mostra il disagio da caldo atteso in Italia per le 17 di oggi, venerdi 28 giugno:

Ancora CALDO INSOPPORTABILE sulle pianure del nord, con elevato rischio di COLPI DI CALORE; condizioni di MALESSERE DIFFUSO saranno presenti sulla Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Su queste regioni sono sconsigliate le uscite nelle ore più calde specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Caldo MOLTO FASTIDIOSO, con punte di MALESSERE saranno presenti sulla Sardegna e su gran parte del meridione peninsulare. Andrà leggermente meglio lungo il versante adriatico e sulla Sicilia, che avranno un caldo solo a tratti fastidioso.

Passiamo adesso alle temperature previste in Italia sempre alle ore 17 di oggi, venerdi 28 giugno (vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

Punte di 36-37° saranno ancora possibili sul nord-ovest, sulle pianure tosco-laziali, nelle aree interne della Sardegna e sulla bassa Lucania; 35° nel Foggiano, nelle aree interne della Sicilia e sulla Campania.

Nel fine settimana il caldo dovrebbe mollare un po' la presa, ma non aspettiamoci il fresco...ne parleremo durante la mattinata.

