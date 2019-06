GRANDE CALDO: la giornata più DIFFICILE al nord e su parte del centro...

Questa mattina possiamo non proporvi l'immagine satellitare in quando sull'Italia il cielo è quasi ovunque sereno. Per completezza di cronaca segnaliamo qualche addensamento tra la Calabria e la Sicilia, ma senza esiti precipitativi.

Passiamo subito all'argomento più importante di questa giornata, ovvero il CALDO INSOPPORTABILE che aleggerà su diverse aree del nostro Paese, segnatamente al nord e sul Tirreno; la prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di oggi, giovedi 27 giugno:

MASSIMA ATTENZIONE per le regioni settentrionali, segnatamente per la pianura padana. Qui il caldo sarà INSOPPORTABILE con elevato rischio di COLPI DI CALORE; evitare quindi di uscire di casa nelle ore più calde, specie gli anziani, i bambini ed i soggetti con problemi respiratori.

Condizioni di MALESSERE DIFFUSO saranno presenti sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, la Campania e le zone interne della Sardegna. Anche in questi settori le uscite nelle ore più calde della giornata dovranno essere limitate o ancor meglio evitate .

Andrà un po' meglio sul resto del meridione peninsulare e sulla Sicilia, dove il caldo sarà solo a tratti opprimente segnatamente nei settori interni più lontani dal mare.

Passiamo ora al quadro delle temperature massime previste sempre alle 17 di oggi, giovedi 27 giugno:

40° a portata di mano sul nord-ovest, specie sul Piemonte. 37-38° sul resto della pianura padana; 36-37° lungo il Tirreno fino alla Campania e 34° nelle aree interne della Sardegna.

Un cenno anche alla giornata di domani, venerdi 28 giugno, che sarà ancora difficile per molte regioni italiane, ma ne riparleremo.

