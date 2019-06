GRANDE CALDO: aumenta il RUGGITO AFRICANO sull'Italia

L'immagine satellitare di questa mattina alle 7 parla da sola...

Cercare le nubi sull'Italia è un'impresa difficile. Le ritroviamo solo tra la bassa Val d'Aosta, l'alto Piemonte unitamente ad alcuni settori del meridione. Altrove l'anticiclone africano detta la sua legge con cieli completamente sereni e temperature in progressivo ed ulteriore aumento.

L'immagine satellitare mostra inoltre il fiato africano che si diparte ad ovest della Sardegna verso il nord-ovest italiano: è quella striscia opaca intrisa di sabbia del deserto che rende i cieli lattiginosi e biancastri.

Poco, anzi pochissimo da segnalare per oggi in campo fenomenologico in Italia. Se si eccettua qualche sporadico rovescio sull'Appennino meridionale e forse su alcuni settori delle Alpi, il cielo sarà ovunque sereno.

Attenzione al disagio da caldo al nord, sulla Sardegna e lungo le regioni tirreniche fino alla Campania:

In questi settori si prevedono condizioni di MALESSERE DIFFUSO specie nelle ore del pomeriggio.Sarebbero da evitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Ecco infine le temperature che si registreranno le pomeriggio odierno in Italia (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

A rischio 40° le aree interne della Sardegna, ma lungo il Tirreno e al nord i 35° potrebbero essere valicati. Andrà un po' meglio lungo il versante adriatico stante un lieve rientro meno caldo da est.

Tra domani (giovedi) e dopodomani (venerdi) il picco del caldo in Italia. Ne parleremo diffusamente in mattinata.

