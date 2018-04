Godiamoci questo sabato tranquillo, domenica pomeriggio piogge in arrivo a partire dalla Sardegna

SITUAZIONE: la breve parentesi anticiclonica che ci ha tenuto compagnia negli ultimi giorni volge al termine ma riuscirà ancora a determinare una giornata di bel tempo dalle Alpi alla Sicilia, nonostante il passaggio di velature al nord-ovest e sulla Sardegna.



EVOLUZIONE: domenica da ovest si farà strada una saccatura dalla Spagna che spingerà una prima perturbazione ad attraversare la Penisola da sud ovest verso nord-est, coinvolgendo dapprima la Sardegna, regioni tirreniche e nord-ovest, infine nella notte su lunedì in estensione al resto del Paese, anche se sporadiche all'estremo sud.



DA NOTARE: lo schema barico anomalo presente sull'Europa con l'anticiclone scandinavo persistente sul nord del Continente e le depressioni atlantiche che prendono una rotta decisamente più meridionale. La lentezza della circolazione generale però non favorisce lo scorrimento rapido delle figure depressionarie verso levante, che rimangono quasi stazionarie a ridosso dell'Iberia, dove affluisce anche aria più fredda, rispetto al Mediterraneo centrale e all'Europa orientale, interessata da temperature decisamente miti, anche per il periodo.



LUNEDI: piogge soprattutto tra nord e centro, migliora al sud e sulle isole. I fenomeni risulteranno più insistenti a ridosso dei rilievi del nord.



GIORNI SUCCESSIVI: martedì altro passaggio perturbato tra nord-ovest, Toscana e nord Sardegna. Tra mercoledì e giovedì ancora piogge al nord-ovest e centrali tirreniche, a tratti anche sul nord-est, asciutto altrove e tempo mite.



TREGUA: un miglioramento potrebbe intervenire tra venerdì 13 e sabato 14, seguito da altre insidie in arrivo da ovest, tutte da valutare però. Seguite gli aggiornamenti



OGGI: su tutto il Paese bel tempo con temperature gradevoli nelle ore pomeridiane. Locali nebbie al mattino sulle zone pianeggianti e costiere, poi velature su nord-ovest e Sardegna, ma senza conseguenze.



DOMANI: al mattino nubi sparse su nord-ovest e Sardegna, per il resto bel tempo o cielo velato. Nel pomeriggio peggiora sensibilmente sull'isola con piogge; nubi e precipitazioni si estenderanno anche a gran parte delle regioni tirreniche, al nord-ovest e al nord della Sicilia entro la serata. Altrove nubi alte in arrivo ma tempo ancora asciutto. Temperature massime in lieve calo.