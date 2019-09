Giornate estive a tutti gli effetti, quando cambierà il tempo?

COMMENTO: in questi giorni l'anticiclone mostrerà tutto il suo potenziale, regalandoci pomeriggi da piena estate, nonostante la netta riduzione della durata del dì. E' possibile che dalla metà della prossima settimana lungo il suo bordo orientale affluisca aria progressivamente più fredda, che farà capo ad un vortice in spostamento dalla Scandinavia alla Russia. Su questo punto i modelli fanno però ancora molta confusione, tuttavia è facile pensare che possa esserci almeno un tentativo del fresco di guadagnare terreno verso ovest.



SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un campo di alta pressione particolarmente tenace, che garantisce tempo buono di fine estate dalle Alpi alla Sicilia. Le temperature massime odierne subiranno un ulteriore lieve aumento, attestandosi di alcuni gradi al di sopra della media del periodo.



EVOLUZIONE: nel fine settimana la situazione non dovrebbe cambiare di molto, anche se domenica al nord e lungo il Tirreno potrebbero registrarsi alcuni modesti addensamenti, soprattutto nel primo mattino e poi nelle Alpi nel corso del pomeriggio, associati ad isolati rovesci.



PROSSIMA SETTIMANA: una massa d'aria decisamente fredda per la stagione si metterà in moto dalla Scandinavia verso l'est europeo. Nel suo percorso potrebbe essere in parte risucchiata verso levante, arrivando a ridimensionare le temperature estive ancora presenti sul nostro territorio. L'afflusso fresco potrebbe anche essere accompagnato da fenomeni di instabilità atmosferica e riporterebbe le temperature nell'ambito della media o anche leggermente al di sotto, chiudendo definitivamente lo scenario estivo, ma non costituirebbe un cambiamento del tempo vero e proprio.

Qui sotto una mappa termica a 1500m del modello americano prevista per la metà della prossima settimana (mercoledì 18) che mostra l'inserimento almeno parziale di aria fresca da nord-est sul nostro Paese:



FINE MESE: per un cambiamento deciso del tempo occorre che intervenga l'Atlantico con le sue perturbazioni e il modello americano prova ad ipotizzare tutto questo per gli ultimi giorni di settembre, con attendibilità ancora chiaramente molto bassa (ma statisticamente l'opzione potrebbe essere valida).



OGGI e DOMANI: soleggiato praticamente ovunque, caldo nel pomeriggio con valori localmente superiori ai 30°C.

