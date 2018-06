Giornate CALDE ma anche temporalesche su alcuni settori e venerdì...

SITUAZIONE: l'alta pressione sta registrando una fase di lento e parziale indebolimento che favorisce una lieve accentuazione della tendenza temporalesca lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, nonché sulla Sicilia. La massa d'aria calda che ristagna su gran parte del Paese comunque assicurerà ancora 48 ore in compagnia di temperature elevate, soprattutto sul catino padano.



EVOLUZIONE: venerdì un fronte freddo sfonderà sul Triveneto e l'Emilia-Romagna andando a determinare forti temporali e colpi di vento; nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a dilagare verso il medio Adriatico.



FLESSIONE TEMPERATURE: l'aria fresca che accompagnerà il passaggio del fronte freddo riuscirà ad invadere gran parte d'Italia a partire dal nord e insisterà al centro e al sud anche all'inizio della prossima.



WEEK-END: i temporali andranno a concentrarsi sulle regioni centrali e meridionali, specie del versante tirrenico, a causa della persistenza di un'ansa depressionaria su queste zone. Al nord invece il tempo migliorerà ma in un contesto termico gradevole.



GOCCIA FREDDA: un vortice freddo in quota si andrà scavando sulle regioni meridionali tra lunedì e martedì rinnovando le condizioni di instabilità, che coinvolgeranno anche parte del centro (Lazio ed Abruzzo) con precipitazioni in prevalenza temporalesche. Più a nord prevarrà l'influsso stabilizzante dell'alta pressione.



ALTA PRESSIONE: da mercoledì 27 colmamento della goccia fredda e tendenza a miglioramento anche al sud. L'alta pressione dovrebbe poi affermarsi almeno sino alla fine del mese portando sole e caldo su tutte le regioni.



OGGI: al nord nuvolaglia sparsa ma prevalenza di sole. Nel pomeriggio locali e brevi temporali possibili nelle Alpi. Al centro parziale nuvolosità e nel pomeriggio alcuni temporali possibili sulle zone interne ed appenniniche, che localmente potrebbero sconfinare verso le pianure. Bel tempo sulla Sardegna. Al sud irregolarmente nuvoloso, al mattino temporali in mare aperto sullo Jonio, poi nel pomeriggio formazione di focolai temporaleschi lungo tutta la dorsale appenninica e qua e là anche in pianura, coinvolta anche la Sicilia. Isolate grandinate. Temperature sempre elevate al nord, in lieve calo temporaneo nelle aree raggiunte da temporali al centro e al sud.



DOMANI: ancora bel tempo e caldo al nord, un po' di instabilità ancora possibile sui rilievi del centro e del sud con brevi temporali pomeridiani, per il resto soleggiato, specie in Sardegna. Temperature in aumento e giornata più calda della settimana.