Giornata INVERNALE: instabile al sud e sul medio Adriatico, tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ ARRIVA la NEVE anche in pianura su parte del nord

SITUAZIONE: una depressione sullo Jonio richiama temporaneamente aria più fredda sull'Italia, che risulta secca al nord e sul Tirreno, più umida al sud e sul medio Adriatico, ove si verificheranno dei rovesci. Ecco la mappa delle precipitazioni previste per il pomeriggio-sera sull'Italia secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: mercoledì risveglio freddo su mezza Italia con gelate al nord e nelle valli del centro, ma appena scesi dal letto ritroveremo le frange nuvolose di una nuova perturbazione in transito tra nord e centro tra il pomeriggio e la prima mattinata di giovedì. Essa determinerà qualche debole precipitazione su Levante ligure, alta Toscana, Valle d'Aosta, Ossola, Valtellina, Trentino Alto Adige, Cadore con brevi nevicate sin nei fondovalle, nella notte su giovedì qualche debole nevicata possibile anche sull'Emilia sino in pianura, pur mista a pioggia, sporadici i fenomeni sul resto del nord o del tutto assenti, cosi come sul resto del centro.



SANTA LUCIA: la sostanziale tenuta del cuscino freddo sulla Valpadana nella giornata di giovedì, potrebbe consentire nevicate sino in pianura nella giornata di venerdì al nord, specie su alto Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, poi su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ma in rialzo sino a 300-400m sul nord-est. Piogge abbondanti cadranno sul Tirreno con anche temporali possibili, vento forte sarà presente su tutto il centro e il sud e in serata i fenomeni si concentreranno sul basso Tirreno, liberando il resto del Paese.

Qui tutte le mappe del modello europeo che mostrano l'arrivo della neve al nord e i fenomeni abbondanti sul Tirreno. Si riferiscono al periodo 00-07 del mattino e 7-13 sempre di venerdì:

Ed ecco le temperature previste a 1500m durante la fase iniziale dell'evento perturbato di venerdì 13, secondo il modello americano, si notano valori bassi al nord:

FINE SETTIMANA: sabato tempo generalmente buono ma con freddo umido ancora ben presente al nord, domenica nuvoloso su Liguria e Toscana con piovaschi, tempo buono altrove, locali nebbie sulle pianure del nord, clima relativamente mite al centro e al sud. Per l'analisi della prossima settimana seguite i nostri articoli in giornata!



OGGI: al nord ben soleggiato, tendente a velato in serata sui settori occidentali. A tratti vento da nord, specie nei fondovalle alpini e sulla Valpadana occidentale, un po' di bora sull'alto Adriatico. Al centro bel tempo sulle centrali tirreniche e l'ovest Sardegna, instabile su est Sardegna con rovesci ma migliora, instabile su medio Adriatico con rovesci, anche nevosi oltre i 900m, in attenuazione. Instabile al sud con rovesci, qualche temporale e locali nevicate sull'Appennino oltre i 1000m, con limite in calo, ventoso ovunque, temperature in calo al centro e al sud, in serata anche al nord.

