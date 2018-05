Giornata INSTABILE soprattutto al centro!

FRESCO: risveglio fresco sull'insieme del Paese, segnale dell'azione di un vortice ciclonico che, almeno sino a giovedì, continuerà ad influenzare il tempo del Paese, pur spostando maggiormente la sua attività sui Balcani.



SITUAZIONE: in seno alla circolazione depressionaria ancora presente nel Mediterraneo, nuclei temporaleschi andranno ad innescarsi lungo le regioni tirreniche, in movimento verso l'Adriatico. Altre condizioni di instabilità coinvolgeranno la Lombardia e il Triveneto, recando ancora qualche precipitazione.



EVOLUZIONE: sia per mercoledì che per giovedì si rinnoveranno condizioni di tempo moderatamente instabile sul territorio, specie sulle zone interne e nelle ore pomeridiane. Venerdì un impulso temporalesco transiterà sul nord-ovest, in movimento attenuato sul nord-est in serata.



FINE SETTIMANA: sarà ancora orientata alla generale variabilità a causa della persistenza di un canale depressionario sul Mediterraneo centrale, in grado di originare rovesci o brevi temporali a carattere sparso, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali.



PROSSIMA SETTIMANA: almeno sino a mercoledì 23 maggio si rinnoveranno condizioni di tempo instabile, soprattutto al nord, mentre al centro e al sud potrebbe intervenire un modesto cuneo anticiclonico a favorire una certa stabilizzazione del tempo ed anche un rialzo sostanziale delle temperature. L'evoluzione resta comunque ancora un po' incerta.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con precipitazioni soprattutto su centro-est Alpi, Lombardia settentrionale ed orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna, a prevalente carattere di rovescio, meno probabili sui rimanenti settori. Clima fresco per la stagione. Al centro tempo molto instabile con formazione di temporali sulla Sardegna, in movimento verso le regioni centrali tirreniche e nel pomeriggio in sfondamento anche in Adriatico. Temperature fresche per la stagione. Al sud tempo instabile sulla Campania con rovesci o temporali in arrivo, variabile altrove con locali rovesci ed isolati temporali, ma anche ampie schiarite.