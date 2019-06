Giornata INSTABILE al nord con rischio di ROVESCI o TEMPORALI

La perturbazione che nella giornata di ieri (mercoledi 5 giugno) è stata causa di rovesci e temporali anche forti su quasi tutto l'Esagono Francese, nel suo incedere verso levante ha perso molta della sua forza. Questa mattina la ritroviamo a ridosso dell'arco alpino occidentale, pronta ad entrare in azione sulle regioni settentrionali.

Annuvolamenti sono presenti anche tra la Sardegna e la Sicilia, ma si tratta di nuvolosità medio-alta, non foriera di precipitazioni; sul resto della Penisola il tempo è buono o discreto.

Il fronte freddo lambirà quest'oggi le regioni settentrionali apportando molta nuvolosità e il rischio di rovesci e temporali sparsi. Ecco le precipitazioni attese in Italia fino alle 17 di oggi, giovedi 6 giugno:

Avremo tre zone d'influenza: al nord il rischio di rovesci o temporali sarà concreto...quindi su gran parte del settentrione e forse anche sull'alta Toscana. Non si tratterà di fenomeni continui, ma alternati a pause nelle quali potrebbe filtrare anche un po' di sole.

I temporali più intensi si prevedono sulla fascia prealpina e le zone della Pianura Padana poste a nord del Po. Più sporadici, ma egualmente probabili, i fenomeni sul resto del nord.

La fascia centrale, quindi le regioni centrali e la Sardegna, vedranno transitare nubi medio-alte, segnatamente di tipo altocumuliforme, senza la minaccia di pioggia (al massimo qualche goccia in corrispondenza degli addensamenti più compatti).

Al sud avremo invece bel tempo e caldo per l'intera giornata, senza più il disturbo dei temporali nelle zone interne. Qualche velatura o nube alta sarà possibile sulla Sicilia, ma senza conseguenze.

Un abbraccio di venti meridionali, in genere moderati, interesserà tutta l'Italia con i mari che diverranno mossi o molto mossi. Temperature in calo al nord, stazionarie al centro, in aumento al meridione.

Diamo un cenno anche al tempo di domani, venerdi 7 giugno: in genere soleggiato e caldo al centro e al sud, un po' instabile su Alpi, Prealpi e alte pianure con rischio di qualche temporale.

