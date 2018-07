Giornata BOLLENTE su molte regioni: punte di 38°C in Emilia-Romagna ma...

CALDO NOTEVOLE: la massa d'aria molto calda che abbraccia la regione mediterranea coinvolge a tratti anche il nostro Paese, sia pure in modo meno stabile rispetto a quanto si registra sulla Penisola Iberica. Per oggi sono comunque attese punte di 38°C in Emilia-Romagna, 37°C in Toscana, 36°C in Valpadana e nel Lazio.



INFILTRAZIONI D'ARIA MENO CALDA: a partire da mercoledì in quota tenderà gradualmente ad inserirsi aria meno calda, dapprima al nord, poi soprattutto al sud, con conseguente aumento della tendenza temporalesca. In particolare al settentrione i fenomeni dovrebbero manifestarsi soprattutto nella serata di mercoledì e nella notte su giovedì, mentre sul meridione e sulle Isole Maggiori tra venerdì e sabato.



DISTURBI MINIMI: si tratterà comunque di disturbi minimi rispetto al dominio anticiclonico che sembra destinato a proseguire senza grossi intoppi (semmai qualche ulteriore momento temporalesco) per gran parte della prima decade di agosto.



CAMBIAMENTI: il modello americano li conferma per l'inizio della seconda decade di agosto, soprattutto al nord, grazie al cedimento temporaneo della struttura anticiclonica e dell'inserimento di una saccatura di origine atlantica, foriera di temporali più organizzati. Farebbe solo un po' meno caldo al centro e al sud ma senza fenomeni di rilievo. Da confermare!



OGGI: bel tempo ovunque e caldo intenso e persistente sin da metà mattinata. Nel pomeriggio e verso sera sviluppo di isolati temporali di calore su Alpi e Appennini, ma con scarso coinvolgimento delle zone pianeggianti. Punte di 38°C sull'Emilia-Romagna.



DOMANI: ancora prevalenza di sole e caldo ma con maggiori annuvolamenti al nord in un contesto particolarmente afoso; tendenza su queste zone allo sviluppo di focolai temporaleschi nel pomeriggio-sera-notte, a carattere sparso. Al centro e al sud solo temporali isolati pomeridiani sui monti, per il resto ancora tanto sole e caldo, soprattutto sulle regioni centrali.