Giù le TEMPERATURE e qualche TEMPORALE nel corso della prossima settimana

ESTATE agli SGOCCIOLI: l'aria fredda in viaggio nel corso della prossima settimana dal nord Europa verso i Balcani, raggiungerà in parte anche l'Italia, favorendo un definitivo ridimensionamento della stagione estiva e costruendo anche un fronte temporalesco in viaggio da nord verso sud. Era nell'aria, ma ora questa linea di tendenza va prendendo maggiormente piede, pur non risultando ancora totalmente attendibile.



Guardate la sequenza termica prevista a 1500m dal nostro modello rispettivamente per mercoledì 18 e giovedì 19, dove si nota l'inserimento dell'aria fresca a partire dal nord:

SITUAZIONE: l'estate settembrina è favorita dalla presenza di un forte anticiclone che determina serenità del cielo e generoso soleggiamento; la compressione dell'aria e la sua matrice africana sono all'origine dei valori da piena estate durante le ore pomeridiane.



EVOLUZIONE: non sono previste variazioni significative nello stato del tempo sino a martedì, anzi tra domenica e lunedì le temperature potrebbero ulteriormente aumentare.



CAMBIAMENTO: da mercoledì 18 comincerà un afflusso di aria progressivamente più fresca dai quadranti nord-orientali, che provocherà i primi temporali che, dalle Alpi, guadagneranno le zone pianeggianti e giovedì 19 dovrebbero dilagare anche verso il centro e poi il meridione, ridimensionando anche le temperature.

Ecco le precipitazioni previste per giovedì 19 viste dal nostro modello:







DESTINO dell'ANTICICLONE: il ridimensionamento stagionale potrebbe poi non coincidere con il pensionamento dell'anticiclone, ma altri attacchi al suo dominio potrebbero giungere nei giorni successivi da ovest.



OGGI e DOMANI: bel tempo e cieli sereni, al massimo velati. Caldo dal mezzogiorno e fino a sera con punte di 32-33°C al centro, al sud e sulle isole.

