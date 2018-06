Fronte freddo in rapido transito lungo le regioni adriatiche, a seguire...

SITUAZIONE: pur muovendosi a fatica nell'ambito di una zona di alta pressione in lento e parziale indebolimento, un fronte freddo si sta portando dal Triveneto verso la Romagna ed il medio Adriatico. Nel suo movimento verso sud andrà a coinvolgere parzialmente anche la regione appenninica del centro e stanotte parte del meridione.



ARIA FRESCA: dietro il fronte freddo affluirà aria sensibilmente più fresca da nord-est che sfonderà dal pomeriggio sul nord-est, dilagando sul resto del nord sottoforma di venti orientali moderati. Anche sul medio Adriatico si attiveranno venti di grecale.



EVOLUZIONE: sabato il fronte coinvolgerà in mattinata il basso Adriatico, poi recherà instabilità anche sul resto del sud, contemporaneamente le temperature seguiteranno a calare sotto la spinta delle correnti settentrionali in quota e nord orientali nei bassi strati.



DOMENICA: un impulso freddo transiterà in mattinata al nord determinando rovesci o temporai sparsi, per poi dirigersi sulle regioni centrali e meridionali entro il pomeriggio-sera producendo gli stessi effetti, oltre ad un ulteriore generale calo termico.



PROSSIMA SETTIMANA: al nord il tempo migliorerà rapidamente sin da lunedì ma resterà una ventilazione secca e gradevole dai quadranti settentrionali, mentre sul resto d'Italia saranno attive condizioni di instabilità, che entro martedì tenderanno a localizzarsi sul meridione, dove il tempo migliorerà solo da mercoledì o giovedì. Nel contempo l'alta pressione dovrebbe tornare ad estendere la sua azione stabilizzante sulla Penisola, favorendo gradualmente il ritorno a condizioni prettamente estive a partire dal nord e sino alla fine del mese.



OGGI: al nord rapido passaggio di un impulso freddo ma con schiarite sin dalle prime ore sul settore occidentale, dove i fenomeni praticamente non si manifesteranno e rovesci temporaleschi tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, seguiti da temporanee schiarite. Nel pomeriggio altri temporali possibili tra basso Veneto, Romagna, est Lombardia, accompagnati da un rinforzo dei venti da est e da un calo delle temperature, che si avvertirà anche ad ovest sottoforma di venti da est e con annuvolamenti bassi, che potranno determinare rovesci a ridosso dei rilievi piemontesi. Al centro passaggi nuvolosi su tutti i settori ma con fenomeni in prevalenza relegati a Marche, Abruzzo, Umbria orientale, Toscana interna, Reatino, temporaleschi in Adriatico, asciutto sul Tirreno e la Sardegna. Più fresco entro il pomeriggio-sera. Al sud parentesi soleggiata, seguita da rapidi annuvolamenti su Molise, Campania, poi Lucania e Puglia, accompagnati in serata da rovesci temporaleschi sparsi, più sole su Calabria e Sicilia. Temperature in calo entro sera.