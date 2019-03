Fronte freddo in azione su nord-est e Toscana: sulle Alpi è tornata la NEVE

SITUAZIONE: un fronte freddo ha attraversato il nord-ovest nella notte e ora si staglia sui cieli del nord-est e della Toscana determinando rovesci anche forti e il ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1000m.

Qui sotto la bella nevicata di stamane a San Candido, alta Pusteria(BZ)



Qui invece troviamo i fenomeni previsti per il pomeriggio-sera di oggi



EVOLUZIONE: già entro questa sera il tempo tenderà a migliorare sul Triveneto, mentre insisteranno i fenomeni sulla Toscana e sulla Romagna. L'aria fredda che seguirà il fronte finirà per attivare e/o rinnovare condizioni di instabilità sulle regioni centrali e marginalmente sul meridione, con conseguenti rovesci o temporali nella giornata di martedì.

Qui sotto i fenomeni previsti per la giornata di martedì 19 marzo sull'Italia



SARDEGNA: mercoledì i fenomeni andranno localizzandosi sulla Sardegna, mentre sui restanti settori si avranno solo modeste condizioni di instabilità. Si attenuerà peraltro l'afflusso di aria fredda da nord-est.

Qui sotto le temperature previste all'alba di mercoledì 20 marzo a 1500m sull'Italia:



MIGLIORAMENTO: la seconda parte della settimana vedrà invece un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie al progressivo rinforzo dell'alta pressione che terrà lontane le perturbazioni atlantiche e garantirà un buon soleggiamento e un rialzo delle temperature almeno sino a domenica 24 marzo.



FINE MESE: da verificare la possibilità di afflussi di aria fredda da nord-est sull'Italia. Seguite i nostri approfondimenti.



OGGI: al nord-ovest ampie schiarite, al nord-est e sull'Emilia-Romagna ancora nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci anche a sfondo temporalesco, nevosi sulle Alpi oltre i 1000-1200m e in giornata anche sull'Appennino romagnolo oltre i 1000m. Al centro instabile con rovesci e temporali su Toscana, Umbria e poi Marche, rovesci in arrivo anche sul Lazio, più sporadici sull'Abruzzo, assenti in Sardegna. Al sud nubi e qualche rovescio sulla Campania, nubi sparse anche su Molise e Lucania ma senza fenomeni di rilievo, più sole altrove, temperature in calo al nord-est e al centro.





