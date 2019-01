Freddo in temporanea attenuazione sull'Italia, ma...

Il festival della neve sulle regioni adriatiche e al meridione volge al termine; l'immagine da satellite di questa mattina è molto eloquente e mostra l'aria fredda che ancora interessa le estreme regioni meridionali con le ultime nevicate anche a bassa quota.

Sull'Europa centrale la massa d'aria sta cambiando: non più correnti gelide in arrivo dall'artico, ma aria più temperata di provenienza nord atlantica (frecce rosse) che muove un fronte caldo in addossamento alla catena alpina.

L'aumento delle temperature si farà sentire anche in Italia segnatamente al nord e sui versanti occidentali; il meridione resterà invece sotto il tiro dell'aria fredda con qualche locale precipitazione.

La prima mappa mostra la previsione per le ore centrali della giornata odierna, sabato 5 gennaio.

Si notano gli ultimi rovesci anche nevosi sopra i 300-400 metri tra la Puglia Garganica e il nord della Lucania; qualche rovescio anche sulla Sicilia settentrionale, nevoso sopra i 600-700 metri e sulla Sardegna meridionale.

Su tutte le altre regioni nubi sparse con belle schiarite e qualche nevicata portata da nord solo sui rilievi dell'alto Adige.

Temperature in aumento, più sensibile al centro e al nord dove interverrà una corrente mite occidentale; ancora Tramontana al sud.

Diamo un'occhiata anche alle previsioni per domani, domenica 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Bel tempo al nord a parte qualche fiocco di neve sui rilievi alpini di confine; nubi sparse sul resto d'Italia con piovaschi locali nella zona del Gargano e sulla Sicilia settentrionale; altrove fenomeni assenti.

Temperature in ulteriore aumento specie al nord-ovest per il possibile intervento dei venti di caduta dalle Alpi.

