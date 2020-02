FREDDO e NEVE in arrivo al centro e al sud, marginale coinvolgimento del nord

SITUAZIONE: oggi correnti miti da WNW solcano i cieli della nostra Penisola, inducendo un maestrale molto mite a ridosso della Sardegna e correnti da ovest altrettanto miti sul Tirreno; entro martedì la temporanea frenata delle correnti zonali, consentirà ad una massa d'aria fredda di origine artica di sfondare a sud delle Alpi e di spingere impulsi instabili a colpire le nostre regioni del medio Adriatico e il meridione, favorendo nevicate a quote basse e poi molto basse lungo la dorsale appenninica. Nella giornata di martedì tali nevicate interesseranno anche i settori alpini di confine.



EVOLUZIONE: l'aria fredda, ostacolata dalla presenza di una vasta area anticiclonica, sfonderà a partire da martedì pomeriggio, soprattutto sulle nostre regioni adriatiche e meridionali, portando venti forti dapprima da nord-ovest, poi da nord-est, qui la mappa del momento della massima intensità dell'irruzione, prevista per la notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio a 1500m:

Qui si nota l'intensità del vento prevista per mercoledì pomeriggio, ma per tutto il periodo (martedì sera-giovedì) le correnti risulteranno comunque sostenute. Si prevedono raffiche anche prossime ai 90km/h al centro e al sud. Il vento da nord ripulirà l'aria anche dalle pianure del nord:

NEVE: oltre alle nevicate sui settori alpini di confine previste per martedì, la quota neve calerà progressivamente anche lungo il medio Adriatico e il meridione. Se tra martedì sera e mercoledì mattina nevicherà infatti sin verso i 600-800m, da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina il limite si abbasserà sino a quote prossime ai litorali, coinvolgendo soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria e nord-est Sicilia. Accumuli anche rilevanti su Molise e Lucania. Ecco una mappa delle precipitazioni previste per il pomeriggio di mercoledì 5 febbraio:

FINE del FREDDO: la fase fredda terminerà già venerdì con l'inserimento di correnti umide e miti da ovest che porteranno nuvolosità sul Tirreno, specie sulla Toscana, dove potrà cadere anche qualche pioggia. Il treno delle correnti atlantiche sarà comunque troppo alto, poiché ostacolato dalla presenza dell'alta pressione e ancora troppo rapido, per favorire l'inserimento di una perturbazione capace di portare neve al nord.