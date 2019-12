FREDDO e anche *NEVE* in Adriatico e al sud, ventoso su mezza Italia

SITUAZIONE: la classica irruzione fredda di fine anno sul meridione e in Adriatico si sta puntualmente manifestando e andrà a determinare una netta flessione delle temperature e l'arrivo della neve a quote progressivamente più basse con il passare delle ore, sino a raggiungere localmente i 200-300m. Qui la fenomenologia prevista per oggi e quella per domani dal nostro modello:

NEVICATE: sono previste soprattutto su Abruzzo, Molise, Irpinia, Lucania, Calabria e Murge a quote superiori mediamente ai 400-500m, ma in calo graduale sino a 200-300m, specie nei rovesci più forti. Potrà dunque nevicare a L'Aquila, Campobasso, Potenza, Avellino, Matera, Cosenza, giusto per citare alcune città.



VENTO FORTE: su tutto il centro-sud e sino a domenica mattina anche sul nord-est di Bora, Grecale e Tramontana.



TEMPERATURE: il calo in quota sarà più severo sul medio Adriatico e sul meridione ma al suolo farà freddo un po' su tutta la Penisola, in particolare nella notte su lunedì, quando i venti si saranno placati quasi ovunque e la serenità del cielo favorirà la dispersione del calore in atmosfera limpida. Nell'immagine qui sotto il picco dell'irruzione fredda prevista per le 22 di oggi a 1500m:

EVOLUZIONE: nel corso di domenica l'afflusso freddo si localizzerà sempre più sul meridione, mentre a partire dal nord-ovest la pressione andrà ad aumentare, segnale di una generale stabilizzazione prevista per l'inizio della prossima settimana. C'è tuttavia da notare un piccolo disturbo tra la serata di San Silvestro e la giornata di Capodanno, quando una goccia fredda transiterà ad ovest della Penisola, senza tuttavia incidere troppo sullo stato del tempo.

GUASTO POTENZIALE: la sovranità dell'anticiclone potrebbe essere messa in discussione tra sabato 4 e domenica 5, quando un'altra figura depressionaria, peraltro piuttosto debole, sembrerebbe in grado di inserirsi nell'area mediterranea, ma con esito del tutto incerto. Pertanto vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti!



OGGI: al nord irregolarmente nuvoloso con schiarite alternati ad annuvolamenti ma con generale assenza di precipitazioni. Solo sulla Romagna saranno possibili addensamenti più compatti associati a sporadiche nevicate in Appennino oltre i 500-600m. Al centro nubi in aumento su Marche ed Abruzzo, Casentino e Reatino con deboli precipitazioni intermittenti, nevose in Appennino oltre i 500-600m, ma con limite in calo a 300-400m nel corso della serata. Sul versante centrale tirrenico e sulla Sardegna soleggiato ma ventoso. Al sud tempo in generale peggioramento con nuvolosità anche compatta associata a precipitazioni, che potranno assumere carattere nevoso oltre i 500-600m in mattinata, oltre i 200-300m entro sera, a causa di un ulteriore calo termico a tutte le quote. Ventoso. Temperature in generale diminuzione, specie in quota e al centro-sud.

