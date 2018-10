FOEHN e parentesi quasi estiva al nord-ovest, ma attenzione al MALTEMPO in arrivo da sabato

SITUAZIONE: una corrente da nord investe le Alpi ma la compressione operata dall'alta pressione regala una giornata di foehn sul settore di nord-ovest, mentre sulle zone alpine di confine orientale riesce ad inserirsi aria umida dall'Austria che determina qualche debole precipitazione. Per il resto tempo buono.



EVOLUZIONE: giovedì l'anticiclone distenderà la sua coperta protettiva su tutto il Paese regalando una giornata soleggiata ovunque; le temperature caleranno al nord-ovest, ove cesserà l'influsso favonico, altrove rimarranno stazionarie.



ARIA UMIDA: venerdì richiamo di aria umida lungo le regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania con rischio di rovesci anche a sfondo temporalesco di natura marittima; saranno i segnali dell'irruzione di aria fredda che colpirà l'ovest del Continente andando a scavare una depressione al suolo sul nostro Paese, che determinerà un sensibile peggioramento del tempo.



FINE SETTIMANA: l'aria fredda in arrivo sulla Francia, andrà a scavare una depressione sul nord Italia, che si approfondirà tra sabato pomeriggio e domenica, determinando un peggioramento sempre più intenso al nord e sulla Toscana, in parziale sottovento e dunque con meno piogge l'Emilia-Romagna. Domenica le precipitazioni si estenderanno a gran parte d'Italia, risultando anche abbondanti lungo il Tirreno, il Levante ligure e tutta la fascia montana e pedemontana del nord, specie centrale ed orientale.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora maltempo su tutto il Paese, poi la depressione si indebolirà ma sarà sostituita nei giorni successivi da altre saccature in arrivo da ovest che potrebbero determinare ad intervalli altre precipitazioni. Seguite gli aggiornamenti.



TEMPERATURE: il freddo prematuro colpirà gran parte dell'Europa centro-occidentale ma risparmierà l'Italia che poi sarà l'obiettivo del maltempo depressionario. In ogni caso sulle Alpi si verificheranno NEVICATE mediamente oltre i 1800-2000m, a quote più basse solo sui settori di confine.



OGGI: qualche passaggio nuvoloso medio alto al nord, foehn sin sulla fascia pedemontana di Piemonte e Lombardia ma effetti di riscaldamento possibili anche in Liguria, sulle zone alpine di confine altoatesine nuvoloso e qualche precipitazione, nevosa oltre i 1800-2000m. Sul resto del Paese bel tempo salvo residui annuvolamenti sull'estremo sud. Temperature in aumento al nord-ovest.



DOMANI: la giornata migliore della settimana con cielo sereno pressoché ovunque. Temperature in calo al nord-ovest per cessazione dell'effetto foehn.





Per approfondire: