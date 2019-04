Fino a Pasqua ci attende un tempo SUPER

COMMENTO: siamo contenti di regalarvi giornate di sole e di mitezza in questo periodo tanto delicato dell'anno, in cui tutti vorrebbero il bel tempo e lo reclamano a gran voce. Sino a Pasqua il tempo terrà egregiamente , offrendo anche pomeriggi particolarmente miti e prevalenza di sole quasi ovunque. Per Pasquetta le cose cambieranno, ma non per tutti, mentre martedì 23 la pioggia si estenderà ovunque.

Nel frattempo godetevi la bellezza delle nostre città d'arte!







SITUAZIONE: un cuneo di alta pressione si protende dal nord Africa verso il Mediterraneo centrale, regalando giornate di tempo stabile, in gran parte soleggiato e mite.



WEEK-END di PASQUA: una depressione coinvolgerà la Penisola iberica ma senza riuscire a spingersi verso l'Italia a causa della tenace resistenza del cuneo di alta pressione. L'impresa riuscirà in parte solo a Pasquetta. Così il tempo sia per sabato che per domenica si manterrà buono, salvo qualche locale acquazzone pomeridiano in montagna. Una buona occasione per visitare la Capitale:









PASQUETTA: rapido cedimento del cuneo anticiclonico e tempo in peggioramento sulla Sardegna, in estensione a gran parte delle regioni centrali e alla Campania con piogge e rovesci, venti di Scirocco e nubi in aumento ovunque.



Ecco la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni attesi tra le 12 e le 24 di lunedì 22 aprile sul nostro Paese secondo il nostro modello:







SACCATURA: da martedì 23 a mercoledì 24 aprile una saccatura di origine atlantica andrà a dar manforte alla depressione giunta dalla Spagna estendendo il maltempo a tutte le regioni con precipitazioni e calo delle temperature.



25 APRILE: possibile miglioramento delle condizioni o perlomeno intervallo asciutto con schiarite, ma da confermare.



OGGI: al mattino bel tempo quasi ovunque, tranne nubi residue al sud tra Calabria e Sicilia con residue precipitazioni ma con tendenza a miglioramento, nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo lungo la dorsale appenninica con annessi sporadici rovesci, per il resto bel tempo e clima mite con punte di 21-22°C.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it