Fine settimana gradevole sull'Italia, a tratti instabile su alcuni settori

SITUAZIONE: una corrente fresca ed instabile dai quadranti settentrionali in quota e da nord-est al suolo determinerà il tempo per alcuni giorni su molte zone del Paese, ma i risvolti temporaleschi tenderanno a localizzarsi presto su Romagna, centro e sud, persistendo almeno sino a mercoledì 27. Altrove l'alta pressione riuscirà comunque a prevalere.



DA NOTARE: dopo un sabato in cui i fenomeni risulteranno limitati al sud e forse alle zone interne del Lazio, domenica l'instabilità si accentuerà temporaneamente al nord e sulle Isole Maggiori e le temperature caleranno ulteriormente.



PROSSIMA SETTIMANA: da lunedì 25 a mercoledì 27 il vortice presente sui Balcani e marginalmente esteso sino alle nostre regioni adriatiche e meridionali seguiterà ad indurre situazioni temporalesche tra Romagna, centro e sud. L'evoluzione successiva non è ancora chiara. I modelli non riescono a capire esattamente se tale vortice rientrerà da est instabilizzando ulteriormente la situazione, oppure si colmerà sul posto lasciando spazio all'alta pressione e dunque al bel tempo ovunque, in un contesto più caldo sino a fine mese.



PRIMI DI LUGLIO: secondo il modello americano sembrerebbe probabile una penetrazione di saccature da ovest al settentrione con temporali diffusi ma l'ipotesi è da confermare, poiché altri modelli non la contemplano.



OGGI: al nord bel tempo salvo addensamenti temporanei su nord-est ed Emilia-Romagna ma con scarso rischio di pioggia; al centro nuvolosità variabile con ampie schiarite, nel pomeriggio locali temporali possibili sul Lazio. Al sud nuvolosità irregolare con possibili rovesci sparsi in spostamento dall'Adriatico verso il Tirreno. Temperature in diminuzione e ventilazione gradevole da nord-est.



DOMANI: al nord nuvolosità irregolare, a tratti compatta sui rilievi ed associata a rovesci sparsi, localmente possibili anche in pianura. Tempo migliore al centro ma non sulla Sardegna, dove saranno possibili brevi temporali, specie nel pomeriggio e all'interno. Al sud giornata di tempo buono ma non sulla Sicilia, dove insisterà dell'instabilità associata a brevi temporali. Temperature in lieve ulteriore calo al nord, stazionaria altrove.