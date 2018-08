FESTIVAL dei TEMPORALI al sud, presto anche al NORD...

L'occhio del satellite che gravita nello spazio ci mostra questa mattina molti temporali che si rigenerano in continuazione sui bacini meridionali italiani, facenti capo ad un'insidiosa goccia fredda presente in quota.

Da tempo non si ricordava un agosto così temporalesco e piovoso sulle Isole e al meridione.

Questa mattina anche alcune zone del nord sono alle prese con qualche temporale che tenderà comunque ad attenuarsi nelle prossime ore. Per il resto la mattinata risulta stabile e serena.

CAMBIAMENTO: la goccia fredda che per giorni e giorni ha tormentato il tempo delle Isole e il Meridione uscirà di scena nella giornata di domani, sabato 25 agosto; nel frattempo, una perturbazione legata ad una saccatura atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali con il suo carico di temporali e aria finalmente più fresca.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata odierna (venerdì 24 agosto) fino alle ore 20.

Notiamo la Sicilia e la Calabria ancora alle prese con temporali anche intensi, che nelle ore pomeridiane si estenderanno a tutti i settori interni e alla Sardegna orientale.

Temporali nel pomeriggio e in serata si faranno strada anche su alcune zone del nord, segnatamente su Alpi, Prealpi e zone di pianura a nord del Po.

Su tutte le altre regioni, il venerdì sarà stabile, soleggiato e ancora caldo specie in Valpadana e lungo il versante Tirrenico.

Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, sabato 25 agosto (ma ci ritorneremo con un articolo dettagliato in mattinata).

Temporali su buona parte delle regioni settentrionali, specie su Lombardia, Liguria e nord-est; temporali anche nelle zone interne del centro tra Toscana e Marche, unitamente a qualche temporale ancora presente sulla Calabria; per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Temperature in calo al nord in corrispondenza dei rovesci temporaleschi, in contenuto aumento invece al meridione.

