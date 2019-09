ESTATE settembrina sull'Italia ma cova ARIA FREDDA sul nord Europa!

ESTATE SETTEMBRINA: risvegli freschi, pomeriggi da piena estate o quasi. Questo il menu del tempo previsto sino a domenica sul nostro Paese. Nel fine settimana qualche sporadico temporale potrà coinvolgere la regione alpina, senza sconfinare in pianura.



CALDO si, ma QUANTO? Sulla Sardegna, al centro e al sud il caldo risulterà da piena estate nelle ore pomeridiane con punte di 32°C, anche al nord farà caldo ma non dovrebbero superarsi i 29-30°C.



FORZA dell'ANTICICLONE testimoniata dal rossore del tramonto riscontratosi mercoledì sera al nord, di cui abbiamo una foto fantastica.

SVAGO: il fine settimana sarà dunque un'occasione di svago per tutti, dal mare ai monti e alle colline, approfittatene!

NOVITA': stamane però ci sono novità per la prossima settimana. Ieri soltanto il modello americano evidenziava sulla sua emissione ufficiale entro la metà della prossima settimana (mercoledì 18) il tentativo di una massa d'aria decisamente più fredda di raggiungere non solo l'est europeo, ma anche parte del Mediterraneo, Italia compresa. Oggi non solo l'emissione rincara la dose, ma si trascina con sé anche il modello inglese (Ukmo), mentre quello canadese rimane scettico, pur mostrando l'irruzione fredda raggiungere comunque la Russia.



MAPPE del CAMBIAMENTO: abbiamo comunque deciso di mostrarvi le mappe del potenziale cambiamento. La massa fredda coinvolgerebbe soprattutto l'est europeo portando anche la prima neve nel nord della Russia e sulla Scandinavia, ma potrebbe coinvolgere almeno in parte anche il nostro Paese, notate le due mappe. La prima si riferisce alle temperature previste a 1500m dal modello americano per mercoledì 18 alle ore 7, la seconda mostra la distribuzione pressoria al suolo e in quota ed evidenzia una circolazione depressionaria di notevole importanza sull'est europeo.



COME ANDRA' A FINIRE? Al momento l'ipotesi del team di MeteoLive è che l'aria fresca ci possa sfiorare ridimensionamento un po' le temperature ma fornendo indirettamente nuova linfa all'anticiclone (con l'aria fredda da est finisce paradossalmente per gonfiarsi). Secondo noi poi il vero cambiamento stagionale arriverà da ovest a fine mese. Seguite comunque gli aggiornamenti!



OGGI: bel tempo ovunque salvo addensamenti su Puglia meridionale e Calabria, associati a sporadici rovesci, specie nel pomeriggio, caldo nel pomeriggio, specie al centro e al sud.