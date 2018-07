Estate italiana; solo qualche TEMPORALE sui monti nel pomeriggio

Una bella mattinata soleggiata accoglie gran parte degli italiani. Le temperature consentono ancora sonni tranquilli, mantenedosi lontane da record o valori esuberanti.

Non si tratta di un dominio anticiclonico assoluto. La nostra Penisola resta inserita in blando corridoio di correnti settentrionali che genera qua e la alcuni addensamenti.

Questa mattina i cieli non sono del tutto puliti al nord e sulla Calabria, dove nella notte c'è stato anche qualche piovasco. Per il resto domina il sereno in un contesto termico normale.

L'instabilità latente che ancora interessa la nostra Penisola si manifesterà soprattutto nel pomeriggio e in prossimità dei rilievi.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per il pomeriggio odierno, indicativamente attorno alle ore 16 ; notiamo una collana di temporali di calore che potrebbero interessare Alpi e Prealpi, con basso rischio di sconfinamenti in pianura.

Qualche temporale si farà vedere anche lungo la dorsale appenninica e sulla Calabria, mentre su tutte le altre regioni il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo nella norma per il periodo.

La giornata di domani, giovedi 26 luglio (terza mappa) partirà bene con cielo quasi ovunque sereno. Nel pomeriggio i temporali sui rilievi potrebbero essere maggiormente probabili e diffusi, con parziali sconfinamenti verso le zone di pianura adiacenti in serata (specie sul Piemonte).

Bel tempo deciso altrove e con temperature in linea con le medie del periodo.

