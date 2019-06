ESTATE al centro e al sud, ancora rischio di TEMPORALI al nord

Non cambia di molto la situazione a livello europeo. Il nostro continente si trova ancora alle prese con due configurazioni bariche contrapposte: il settore occidentale con un tempo fresco ed instabile, mentre il bacino centro-orientale del Mediterraneo e l'Europa orientale sperimentano la prima lunga ondata calda della stagione, scaturita da un solido promontorio anticiclonico di matrice africana

La situazione di questa mattina vista dal satellite ricalca abbastanza fedelmente quanto detto:

Il centro depressionario principale si trova in prossimità del Golfo di Biscaglia e muove diversi sistemi perturbati che riescono a lambire anche le nostre regioni settentrionali.

Uno di questi si trova al momento sulla Francia e introduce aria meno calda sul Mediterraneo occidentale (freccia blu). La parte orientale europea e il meridione italiano si trovano invece sotto il tiro delle correnti calde africane (frecce rosse) che determinano l'ondata di caldo sopra citata.

Come evolverà la situazione in Italia nella giornata odierna, martedi 11 giugno? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 14:

Al centro e al sud bel tempo a parte qualche nube medio-alta di poco conto. Più nubi invece al nord con rischio di qualche rovescio specie tra Val d'Aosta e alto Piemonte; qualche piovasco non si esclude anche sulla Liguria, mentre sul resto del settentrione in tempo sarà asciutto anche se non del tutto sereno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 20:

Ecco i rovesci e i temporali che impegneranno ancora le Alpi, le Prealpi e le zone di pianura adiacenti ai rilievi. Tempo più asciutto tra la Liguria, il basso Veneto e l'Emilia Romagna. Sul resto d'Italia tempo nel complesso buono a parte annuvolamenti nel pomeriggio nelle aree interne appenniniche, ma con basso rischio di fenomeni.

Temperature in lieve calo al nord, al centro e sulla Sardegna, stazionarie su valori ancora elevati al meridione.

