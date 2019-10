Effimero MIGLIORAMENTO, ma occhi puntati sul week-end!

SITUAZIONE: la parziale e temporanea rimonta di un cuneo anticiclonico, dopo il passaggio dell'intensa perturbazione di ieri al nord e su parte del centro, sta determinando un effimero miglioramento sull'insieme del Paese, anche se persiste qua e là qualche nota di instabilità atmosferica.



EVOLUZIONE: da giovedì un nuovo flusso di correnti occidentali, poi sud occidentali, andrà a coinvolgere Liguria ed alta Toscana, favorendovi annuvolamenti e piovaschi, che venerdì andranno estendendosi anche alla Lombardia, in concomitanza con la rotazione a sud delle correnti in quota, segnale dell'inserimento dello Scirocco, che finirà per localizzare entro sabato tutti i fenomeni tra Piemonte occidentale e Valle d'Aosta.



MAPPE PRECIPITATIVE: evidenziano quanto appena esposto. La prima riassume i fenomeni previsti per giovedì 17 e si nota il flusso umido da WSW su Liguria, Toscana e fascia prealpina e pedemontana del nord-est. Si nota anche un nucleo temporalesco sul Salento e lo Jonio:

La seconda mappa mostra invece i fenomeni previsti per la giornata di venerdì 18 ottobre e mette in luce la graduale rotazione dei venti dai quadranti meridionali che spinge la pioggia a coinvolgere la Lombardia e ad intensificarsi sulla Liguria centrale:

Nella terza mappa si nota invece come lo Scirocco finisca per localizzare i fenomeni sull'estremo nord-ovest e nelle Alpi nella giornata di sabato 19 ottobre:



MAPPE BARICHE: testimoniano l'affondo della nuova figura depressionaria sull'ovest del Continente. La prima si riferisce alla giornata di sabato 19, la seconda a quella di lunedì 21, dove risulta evidente la difficoltà con la quale tutta la figura depressionaria si muoverà verso levante. Questa azione di parziale blocco della circolazione finisce per localizzare i fenomeni sempre negli stessi luoghi andando a favorire potenziali situazioni alluvionali:

SBLOCCO: la situazione dovrebbe sbloccarsi entro martedì 22 con il vortice depressionario che potrebbe sfondare ulteriormente verso est portando piogge su gran parte d'Italia e un certo calo delle temperature, dopo tanti giorni di Scirocco mite.

Evoluzione però da confermare!



OGGI: prevalenza di schiarite al nord e al centro, anche se sulla Venezia Giulia non mancheranno residui annuvolamenti associati ad isolati rovesci. Al sud nuvolosità irregolare con qualche rovescio o spunto temporalesco possibile, più probabili sulle aree del basso Tirreno e poi sulla Puglia e lo Jonio nel corso della giornata. Temperature in calo nei valori minimi al nord, in calo nei valori massimi al sud.

