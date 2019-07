Ecco la giornata piÃ¹ OPPRIMENTE della settimana...

L'alta pressione non molla la presa, anzi, viene colta da manie di grandezza, puntando sempre più a nord. Questa sua smania di conquistare il grande nord le costerà cara durante il fine settimana sul Mediterraneo e l'Europa centrale, dove transiterà un importante passaggio perturbato.

Torniamo però alla giornata odierna, che si presenta serena su tutta l'Italia e su una buona fetta d'Europa. Ecco l'immagine satellitare delle ore 7:

Alta pressione che domina ancora incontrastata sui meridiani centrali europei, ma osservate il fronte che oggi abborderà le Isole Britanniche. Sarà questo che tra sabato e domenica spazzerà via il caldo intenso dall'Italia a suon di temporali anche di forte intensità. Ne riparleremo.

Per la giornata odierna, giovedi 25 luglio, il tempo sull'Italia non cambierà: a parte qualche temporale di calore anche intenso sulle Alpi e piu sporadicamente in Appennino nel pomeriggio, il sole splenderà senza sosta e per l'intera giornata da nord a sud.

MASSIMA ATTENZIONE andrà riposta nel DISAGIO da CALDO, che risulterà davvero elevato su molte regioni italiane. Ecco la mappa riferita alle ore 17:

CALDO INSOPPOTABILE con rischio di COLPI di CALORE sarà presente in Valpadana e nelle aree interne di Toscana e Lazio; MALESSERE DIFFUSO sulla Sardegna e sul restante centro, ad eccezione ovviamente delle aree appenniniche. In queste zone sono assolutamente sconsigliate le uscite all'aperto nelle ore più calde, specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Al meridione e sulla Sicilia il caldo sarà FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO, ma con punte di malessere più limitate.

Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, venerdi 26 luglio: ancora caldo intenso in Italia, ma in lieve attenuazione rispetto ad oggi. Temporali leggermente più diffusi su Alpi e Appennini, ma senza sconfinamenti in pianura, per il resto soleggiato.

