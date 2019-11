Ecco il MALTEMPO che preoccupa di piÃ¹: SCIROCCO e PIOGGIA sino a quote elevate, chi rischia un'alluvione?

SITUAZIONE: Una profonda depressione avanza dalla Francia verso il nostro Paese e sarà frenata nella sua evoluzione verso levante dalla presenza di un blocco anticiclonico sull'est europeo, un dejà vu che nel 1994 determinò una pesante alluvione sul Piemonte e che speriamo non debba ripetersi durante questo fine settimana.



RISCHIO ALLUVIONALE: il richiamo sciroccale con conseguente rialzo del limite delle nevicate oltre i 1800m, l'insistenza delle precipitazioni previsto sino a domenica mattina, potrebbero determinare situazioni di rischio su Piemonte, bassa Valle d'Aosta e Ponente ligure. Queste le zone dove il modello segnala accumuli di pioggia pesanti e quasi senza sosta.



SEQUENZA FENOMENI: ecco dalle nostre mappe la sequenza dei fenomeni prevista tra oggi e sabato sera, si parte con le precipitazioni attese sino alle 18:

La situazione tenderà a peggiorare nella prossima notte e sino all'alba di sabato, dove si vede l'accentuazione della fenomenologia su Ponente ligure, Ossola e bassa Valle d'Aosta per effetto dello Scirocco:

Ed ecco la situazione degli accumuli prevista per le 12 ore successive, sino alle 18 di sabato 23 novembre, dove si nota un ulteriore esaltazione della fenomenologia su tutto il Piemonte occidentale, il Ponente ligure e la bassa Valle d'Aosta:

Nella notte su domenica la fenomenologia andrà a coinvolgere maggiormente anche le regioni tirreniche, la Sicilia, la Campania e la Calabria, dove si attiveranno violenti temporali:

Nel corso di domenica 24 tutte le precipitazioni più importanti si concentreranno sul meridione, in particolare tra Calabria e Lucania, dove sono attesi violenti nubifragi, guarda la mappa:

PROSSIMA SETTIMANA: dopo un temporaneo miglioramento che interverrà nel corso di lunedì e ci terrà compagnia anche martedì, mercoledì un flusso umido da ovest determinerà ancora qualche pioggia sul versante centrale tirrenico, specie Toscana, e un veloce passaggio piovoso anche al nord nel pomeriggio di mercoledì, in particolare tra Levante Ligure, Lombardia e Venezie. Da giovedì a sabato l'Italia rimarrà soggetta ad un flusso ancora mite da ovest, ai confini tra l'alta pressione e i grandi corpi nuvolosi atlantici.



SVOLTA: dai primi di dicembre potrebbe cambiare tutto con affondi ripetuti di correnti artiche e arrivo repentino dell'inverno (ipotesi de modello americano, seguite gli aggiornamenti).



OGGI: al nord-ovest nuvoloso con precipitazioni intermittenti, più continue a ridosso dei rilievi e con limite della neve in rialzo da 1500 a 1800m, sul nord-est nubi a ridosso dei rilievi ma con fenomeni solo sporadici, asciutto sulle pianure, anche un po' di sole sull'Emilia-Romagna. Al centro nubi irregolari su tutte le regioni tirreniche con qualche rovescio in arrivo dalla costa verso l'entroterra nel corso della giornata. Variabilità con locali rovesci in Sardegna. Tempo migliore al sud, Scirocco in graduale intensificazione sul territorio. Clima mite per il periodo con valori superiori alla norma.