E' un inverno di serie B: fase di variabilità con qualche precipitazione

COMMENTO: situazione davvero triste sull'Europa, dove l'inverno continua ad essere umiliato da una duplice azione, quella della corrente a getto da ovest, violenta e mite, e quella dell'alta pressione africana, che impedisce alle perturbazioni di fare il loro ingresso nel Mediterraneo in modo netto. L'indebolimento effimero di questi giorni non porterà peraltro effetti rilevanti, se non qualche precipitazione passeggera in un contesto ben poco invernale.



SITUAZIONE: masse d'aria umide ed instabili raggiungono il Mediterraneo centrale da ovest favorendo il passaggio di qualche corpo nuvoloso sulle nostre regioni, ma con effetti principalmente sul medio Tirreno, al meridione e sull'estremo nord-est. Questa la mappa delle precipitazioni previste sino alle 18 di oggi secondo il nostro modello, che risulteranno nevose su Dolomiti ed est Alpi oltre i 900m:

EVOLUZIONE: lunedì veloci correnti occidentali trasporteranno una perturbazione a ridosso delle Alpi, richiamando aria umida sul settentrione, specie sulla Liguria, dove sono attese piogge sul Levante. Nelle Alpi saranno possibili brevi nevicate oltre i 900-1200m. Qui la mappa prevista delle precipitazioni sulla Liguria nella notte e nelle prime ore di lunedì e nella successiva i fenomeni previsti tra le 8 e le 20 di lunedì al nord:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: martedì 28 ancora un po' di neve sui settori alpini di confine, per il resto schiarite. Mercoledì 29 e giovedì 30 passaggio di un altro fronte al centro e al sud con piogge soprattutto lungo le regioni tirreniche, in un contesto mite.



RIMONTA ANTICICLONICA: da venerdì 31 sino al 4-5 febbraio progressiva rimonta anticiclonica con tempo buono e clima molto mite al nord-ovest e lungo le regioni tirreniche, più freddo per correnti da nord lungo l'Adriatico. In seguito evoluzione ancora tutta da decifrare.



OGGI: da notare i rovesci sul medio Tirreno, il meridione, i rovesci sull'estremo nord-est, anche a carattere nevoso su Dolomiti, Alpi e Prealpi Carniche e Giulie con limite a 900m.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



