E' l'ora delle GRANDI PIOGGE novembrine, NEVE in arrivo sulle Alpi

TEMPORALI GRANDINIGENI nelle ultime ore hanno interessato alcuni settori della Valpadana, così come la Toscana. E' il segnale dell'aria fredda che sfonda, di un tempo votato all'instabilità, di un'accelerata della stagione autunnale che sta per mostrare il suo volto più perturbato. Due le depressioni in arrivo con tanta pioggia ma anche un discreto apporto di nevicate sulle Alpi.



SITUAZIONE: un flusso instabile da sud ovest viene esaltato da un afflusso di aria più fredda in quota, che genera situazioni temporalesche a carattere sparso in spostamento dal nord-ovest al nord-est e in costante azione sul Tirreno, dove si originano all'improvviso, anche dal mare, forti temporali locali, guarda la mappa dei fenomeni prevista per oggi dal modello americano:

EVOLUZIONE: giovedì ecco il fronte freddo che si staglia ormai all'estremo sud e genera ancora temporali in mattinata sulla Puglia meridionale e la Calabria jonica, altrove si registra una tregua ma sarà solo temporanea, da ovest è pronta una nuova perturbazione, che sfonderà nel pomeriggio.

Ed ecco la MAPPA delle precipitazioni prevista per il pomeriggio-sera di giovedì 7 novembre, dove si evince l'arrivo del nuovo fronte:

DEPRESSIONE: ed ecco la mappa barica che parla più di ogni carta precipitativa: mostra la depressione al suolo centrata sul nord Italia per venerdì 8 novembre, che lascia intuire precipitazioni intense e diffuse su mezza Italia, l'arrivo di nevicate sul settore alpino mediamente oltre i 1400-1500m e una ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica.

FINE SETTIMANA: sabato con tempo instabile su nord-est, centro e sud, ma con fenomeni quasi tutti relegati sul Tirreno, in temporanea attenuazione. Domenica nuovo peggioramento per l'inserimento di un'altra figura depressionaria e precipitazioni probabili almeno sino a martedì 12 novembre.



TREND INSTABILE: sarà attivo almeno sin oltre la metà mese, successivamente la situazione potrebbe cambiare, ma seguite gli aggiornamenti.



OGGI: instabile su gran parte d'Italia ma con fenomeni in localizzazione su nord-est, regioni tirreniche e in serata meridione, più sporadiche le precipitazioni sul medio Adriatico. Tendenza a miglioramento sul nord-ovest. Temperature in lieve diminuzione. Libeccio sostenuto.

------------------------------------------------------------------