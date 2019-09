Domenica nuovi TEMPORALI al nord, specie sul Triveneto

BATTUTA D'ARRESTO: della stagione estiva ormai conclamata ma con prospettive di ripresa più "gentili", cioè senza più calure eccessive, sul finire della prossima settimana. Intanto viviamo questa fase instabile, a tratti accompagnata da temporali anche severi e da una frescura che, soprattutto al nord, si sta rivelando sensibile. Mancava l'abitudine agli sbalzi termici, ad indossare anche una semplice felpa. Alla fine anche l'estate ha mostrato i suoi punti deboli.

SITUAZIONE: un canale depressionario insiste sull'Italia costruendo nubi temporalesche a ridosso del Mar Tirreno, sulle zone interne e l'estremo nord-est. Un altro nucleo instabile si porterà stanotte dal centro Europa sin sul nord Italia, favorendo una riattivazione dell'attività temporalesca, come vediamo da questa mappa qui sotto prevista per la notte su domenica:

EVOLUZIONE: durante la giornata di domenica i fenomeni trasleranno dal nord-ovest al nord-est, ma si ripresenteranno in giornata ancora sul nord-ovest e la Toscana. Tempo migliore sul resto del Paese. Fresco al nord, mite altrove. Guarda dalle mappe l'evoluzione prevista rispettivamente per la mattinata e di seguito per il tardo pomeriggio di domenica 8 settembre:





PROSSIMA SETTIMANA: dopo la tregua attesa per lunedì 9, ecco un nuovo peggioramento atteso per martedì al nord-ovest, in trasferimento mercoledì lungo le regioni tirreniche e soprattutto sulla Sardegna, con graduale coinvolgimento di gran parte del centro e del sud e invece contemporaneo miglioramento al nord.



RIMONTA ANTICICLONICA: possibile rimonta decisa dell'anticiclone delle Azzorre entro giovedì o venerdì con bel tempo ma con goccia fredda dispensatrice di instabilità ancora presente a ridosso della Sardegna, che potrebbe richiamare anche aria molto calda sull'estremo sud. Dunque situazione ancora da verificare con esattezza. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord ovest prevalenza di schiarite, qualche breve temporale possibile lungo la dorsale appenninica e sul nord-est nel corso del pomeriggio. Al centro, sul Tirreno, nubi sparse e qualche spunto temporalesco dapprima sul mare o a ridosso della costa, poi anche sulle zone interne ed appenniniche, più sole sul versante adriatico. Al sud nubi sparse associate a locali temporali tra Campania e Calabria, nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica, per il resto prevalenza di schiarite e fenomeni solo sporadici o isolati. Temperature in aumento nei valori massimi.



DOMANI: al nord sin dalla notte temporali sulla Lombardia, in trasferimento sul Triveneto nel corso della mattinata, poi ancora temporali sparsi su gran parte del nord nel corso del pomeriggio-sera, anche sull'Emilia-Romagna. Miglioramento nella notte. Al centro nubi e rovesci sulla Toscana, parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e basso rischio di fenomeni sul resto del centro. Al sud bel tempo. Temperature in calo al nord e sulla Toscana, stazionarie altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località