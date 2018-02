Domenica instabile su molte regioni: neve in arrivo a quote collinari sull'Emilia-Romagna

COMMENTO: qualche conferma, molta confusione. Si può riassumere così la disamina dei modelli matematici di stamane, dai quali emergono in maniera chiara ancora una volta le conseguenze del riscaldamento avvenuto in stratosfera e lo sganciamento di un malloppo gelido sul finire del mese dal nord della Russia verso il centro del Continente, con conseguenze per l'Italia tutte da verificare sia in termini di freddo che precipitativi, stante la scarsa convergenza modellistica su questo punto. Oltretutto bisognerà verificare quanti km riuscirà a percorrere a ritroso quella massa gelida prima di frenare e scavare qualche depressione. Si parte mediamente da valori di -20°C a 1500m ad una distanza temporale di una settimana, vedremo di quanto saremo saliti nel corso dei prossimi giorni prima di dare un giudizio definitivo sulla portata di questa irruzione fredda. Comunque l'evento per l'Europa è stato correttamente individuato, ma la riflessione amara è che è dovuto intervenire un simile riscaldamento stratosferico per rivedere uno schema barico davvero invernale sul Continente.



SITUAZIONE: una depressione al suolo si è scavata sul nord Italia e si va portando verso le regioni centrali con il suo carico di precipitazioni, per il momento distribuite soprattutto su basso Veneto, Emilia orientale e Romagna. In seno ad essa sta per affluire aria decisamente più fredda sul nostro settentrione dai quadranti orientali, che abbasserà il limite delle nevicate sino a quote collinari sull'Appennino emiliano e poi marchigiano nel corso delle prossime ore.



EVOLUZIONE: la depressione si sposterà ulteriormente verso sud nella giornata di l unedì e tale circolazione ciclonica insisterà sino a mercoledì o giovedì sulle regioni centrali, meridionali e marginalmente sul nord-est e l'Emilia-Romagna, dispensando precipitazioni sparse, nevose a quote basse sull'Appennino emiliano e su quello centrale, specie del versante adriatico.



FREDDO MODERATO: sino a venerdì la depressione verrà alimentata da una circolazione di aria moderatamente fredda, peraltro in linea con situazioni tipiche che possono riscontrarsi in questo periodo.



FINE SETTIMANA: la temporanea tregua del fine settimana coinciderà però sull'Europa con il rafforzamento temporaneo di un anticiclone in posizione anomala tra Regno Unito, Scandinavia e Russia e con il progressivo avvicinamento con moto retrogrado di una massa d'aria molto fredda dai quadranti nord-orientali, che dovrebbe raggiungere il centro Europa e forse il nord Italia alla fine della giornata di domenica.



LUNGO TERMINE: da lunedì 26 a mercoledì 28 il centro Europa potrebbe essere colpito da una severa ondata di freddo, in grado marginalmente di coinvolgere anche il nord Italia. I risvolti sono ancora tutti da verificare. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord-ovest dapprima nebbia in pianura, schiarite nelle Alpi, poi venti da est e sollevamento delle nebbie con formazione di nubi e qualche modesta nevicata serale e notturna lungo la fascia prealpina, ancora schiarite in Liguria. Al nord-est nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con precipitazioni sparse, più insistenti e continue tra Emilia orientale, Romagna e basso Veneto con limite della neve in calo a 500m e Bora in inserimento. Al centro molto instabile con piogge e rovesci, dapprima in Toscana, poi anche sulle rimanenti zone a partire da Marche ed Umbria. Nuvolosità variabile con locali rovesci in Sardegna. Abbassamento del limite delle nevicate sull'Appennino marchigiano e toscano sino a 600m entro sera. Al sud nuvolosità irregolare con piogge sparse e locali rovesci, possibili soprattutto sul basso Tirreno e la Sicilia. Temperature in calo al nord, poi anche al centro.