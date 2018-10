Domenica ARIA FREDDA in agguato con risvolti temporaleschi su mezza Italia

SITUAZIONE: una vasta area di alta pressione determina tempo buono sull'insieme del Paese per tutta la giornata odierna, ma domenica esso si indebolirà, consentendo il graduale inserimento da nord-est di un vortice freddo in quota, che andrà a generare instabilità lungo tutte le regioni adriatiche e poi sul meridione.



EVOLUZIONE: lunedì il vortice traslerà dalle regioni centrali al meridione, recando maltempo soprattutto su medio Adriatico, basso Lazio e meridione con piogge e temporali anche forti, che martedì si localizzeranno al sud, prima di allontanarsi verso sera in mare aperto sullo Jonio.



CALO TERMICO: le temperature caleranno di 5-6°C gradi al nord tra domenica sera e lunedì, 7-8°C al centro, 9-10°C al sud. I valori tenderanno a risalire rapidamente al nord nel corso della giornata di martedì, riportandosi al di sopra delle medie del periodo a metà settimana.



MIGLIORAMENTO: tra mercoledì e venerdì spallata dell'anticiclone all'aria fredda ed instabile e ripristino di condizioni soleggiate e stabili praticamente ovunque con annesso rialzo termico.



AFFONDO FREDDO MASSICCIO: nel corso dell'ultimo fine settimana di ottobre l'alta pressione si indebolirà e si ritirerà in Atlantico, mettendo in moto una possente discesa di aria più fredda verso il centro Europa, pronta a sfondare domenica sul Mediterraneo centrale. L'attendibilità di tale previsione è salita ulteriormente: 45%. I risvolti potrebbero essere quasi invernali su molte regioni del Paese. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo su tutto il Paese, salvo modesti addensamenti a ridosso delle Isole Maggiori, temperature ancora elevate nei valori massimi, ampiamente superiori alle medie del periodo.



DOMANI: inizialmente ancora cieli in prevalenza sereni, salvo qualche annuvolamento passeggero lungo le regioni adriatiche. Con il passare delle ore, ma soprattutto nel pomeriggio-sera, tendenza a repentina accentuazione dell'instabilità atmosferica con rovesci o spunti temporaleschi su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, medio Adriatico, Umbria, Lazio interno, meridione. Sul resto del Paese ancora prevalenza di schiarite.

