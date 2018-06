DISAGIO da CALDO: dal clima gradevole alla calura intensa e fastidiosa…(mappe interne)

Fino a mercoledì 27 non potremo lamentarci. La corrente fresca dai quadranti nord orientali manterrà le temperature gradevoli su gran parte del Paese, ma nei giorni successivi questo flusso tenderà a scemare gradualmente.



L'azione dell'alta pressione comincerà a farsi sentire in modo sempre più deciso su tutto il Paese, portando le temperature su valori sempre più elevati e superiori alla media del periodo.



Il ristagno atmosferico e l'aumento dell'umidità relativa favorirà anche un'accentuazione del disagio da caldo un po' su tutto il Paese, ma soprattutto sulle isole maggiori, sul catino padano e sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche.



Da sabato 30 giugno in poi ogni giorno farà sempre più caldo ed ogni giorno andrà accentuandosi il disagio da calore che, passerà da fastidioso a quasi insopportabile, soprattutto sulla Pianura Padana.



Un'attenuazione della calura e del conseguente disagio non sembra destinata ad intervenire almeno sino al 4-5 luglio, quando una corrente da ovest potrebbe favorire un ridimensionamento dei valori al settentrione, molto meno sulle altre regioni.



Le aree dove si soffrirà maggiormente saranno ovviamente le isole di calore urbane, dove strade ed edifici, specie quelli di colore scuro, accumulano calore durante il giorno e lo restituiscono solo lentamente nel corso della notte, inibendo la diminuzione notturna delle temperature.



Del resto luglio è statisticamente il mese più caldo dell'anno, tuttavia molti picchi di calore storici sono stati registrati anche nel mese di agosto, quando il mare raggiunge il massimo del riscaldamento e la calura raggiunge facilmente anche le zone costiere.



Qui di fianco trovate il clamoroso passaggio da un disagio praticamente nullo ad un disagio marcato.



Tutte le altre mappe del disagio da caldo le trovate comunque qui:

