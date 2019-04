Diretta MALTEMPO: dove pioverà nelle prossime ore?

SBLOCCO: la situazione si è sbloccata. Basta alta pressione! Che poi non piova per 3 giorni di fila "cani e gatti" è anche meglio, ma cominciamo a prendere le prime secchiate dal cielo che ci riconciliano anche con il tempo atmosferico e ridimensionano gradualmente il problema della siccità. Il risveglio nevoso che si è riscontrato su alcuni settori alpini è davvero benaugurante.

Qui sotto Pila Valsesia a soli 680m di altezza nel Vercellese:



Qui invece la situazione sulle Dolomiti venete, siamo ad Arabba:





SITUAZIONE: un fronte piuttosto attivo transita sulla verticale dell'Italia con la sua coda, determinando precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, che risultano nevose sulle Alpi anche a quote basse su alcuni settori. I fenomeni si presenteranno più frequenti su Lombardia, Liguria, regioni centrali tirreniche e Triveneto.

Ecco i fenomeni previsti sino alle 18 di oggi:





Ecco i fenomeni previsti tra le 18 di oggi e le 06 di venerdi



LIMITE della NEVE: risulterà basso sull'ovest delle Alpi, anche inferiore ai 500m nelle vallate alpine superiori e più strette, si localizzerà attorno ai 1000-1200m sui restanti settori alpini.



EVOLUZIONE: in serata si localizzeranno su estremo nord-est, centro e sud, liberando la Sardegna ed il nord-ovest, nella notte si limiteranno a colpire su Friuli, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Sicilia, Calabria.



FINE SETTIMANA: venerdì ci saranno ancora fenomeni residui in Adriatico e al sud ma la situazione migliorerà nettamente altrove. Sabato mattina ritroveremo ancora dell'instabilità sul meridione ma con pochi fenomeni, nel contempo da ovest avanzerà un'atra figura depressionaria che dispenserà precipitazioni entro sera su tutti i versanti occidentali e nella notte attraverserà la Penisola. Domenica l'instabilità depressionaria riguarderà prettamente le regioni centrali e meridionali.



PROSSIMA SETTIMANA: dopo una pausa abbastanza o almeno in parte soleggiata, entro la notte su mercoledì torneranno le piogge al nord e nella giornata di mercoledì anche al centro, a testimonianza del fatto che la previsione di un mercoledì 10 aprile piovoso alla quale si sta lavorando da giorni ha trovato anche oggi conferma nei modelli matematici. Dunque NIENTE alta pressione, per ora non torna!



OGGI: generali condizioni di maltempo con pause asciutte anche con schiarite alternate a momenti perturbati associati a rovesci, piogge, temporali, nevicate sulle Alpi, colpi di vento e temperature in progressivo calo nel corso della giornata. Fenomeni meno probabili sul Piemonte occidentale, e inizialmente sull'Abruzzo e sul basso Adriatico. Limite della neve sulle Alpi tra i 600 e i 1200m, sull'Appennino centrale tra 900 e 1200m. Occasionali grandinate.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it