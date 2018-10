DEPRESSIONE nel Mediterraneo: maltempo su alcune zone del Paese

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria abbraccia il Mediterraneo occidentale, coinvolgendo in parte anche il nostro Paese, anche se i fenomeni più rilevanti al momento interessano il Tirreno in mare aperto. Scarso il coinvolgimento del nord Italia.



EVOLUZIONE: mercoledì la depressione vivrà il momento di massima espansione ma anche durante questa fase l'influenza sul settentrione rimarrà scarsa, mentre nubi e precipitazioni potrebbero coinvolgere gran parte del centro e del sud, oltre che le isole maggiori. Un picco di pioggia è atteso proprio a ridosso delle isole, della Calabria jonica e del medio Adriatico.



DEPRESSIONE in allontanamento: tra giovedì e venerdì la depressione andrà traslando sempre più verso ovest, allontanandosi dall'Italia ma seguitando a produrre fenomeni di una certa rilevanza sulla Sardegna e marginalmente sulla Sicilia e la Calabria, così come sul medio Adriatico.



FINE SETTIMANA: sabato il tempo risulterà buono ovunque, da valutare invece la possibilità del passaggio di un nucleo instabile per domenica al centro e al sud con qualche spunto temporalesco nel corso di domenica.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione, robusta sull'ovest del Continente, ma vulnerabile ad est, potrebbe concedere l'ingresso di correnti fredde da nord sul nostro Paese, specie lungo le regioni adriatiche. Il primo passaggio sembra possibile entro mercoledì 24, un secondo sul finire della settimana. Questa previsione andrà chiaramente rivisitata alla luce dei prossimi aggiornamenti.



DA NOTARE: risulta sempre lampante l'anomalia rappresentata da un anticiclone che ormai vuole dominare per quasi tutto l'anno sul Continente, stravolgendo il clima.



OGGI: annuvolamenti irregolari su tutto il Paese ma con maggiori schiarite al nord, dove i fenomeni potranno al massimo coinvolgere a tratti Liguria, ovest Piemonte ed Emilia-Romagna, ma risultando sporadici. Nubi più compatte e precipitazioni potrebbero invece presentarsi a macchia di leopardo al centro e al sud, specie su Sardegna, medio Adriatico, Sicilia, Calabria jonica e Golfo di Taranto. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: nubi su tutte le regioni con schiarite al nord, dove qualche pioggia potrebbe verificarsi sull'Emilia-Romagna; a tratti precipitazioni al centro e al sud, più probabili su medio Adriatico, est Sardegna, Calabria jonica e zone interne appenniniche, a sfondo temporalesco soprattutto lungo le coste e in mare aperto. Temperature quasi invariate.



