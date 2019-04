DEPRESSIONE in azione sull'Italia: ombrelli aperti su molte regioni

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria è presente sul nostro Paese e dispensa precipitazioni sparse, che possono coinvolgere ad intervalli quasi tutto il territorio. Il perno depressionario si trova a ridosso delle regioni centrali.



Qui la mappa con le precipitazioni previste per la mattinata odierna sull'Italia secondo il nostro modello: si notano accumuli più rilevanti sull'Emilia e tra Campania e Lucania:

Questi invece gli accumuli previsti per il pomeriggio odierno sempre per il nostro modello , colpite soprattutto le regioni centrali, la Puglia e la Sardegna:



EVOLUZIONE: venerdì l'instabilità andrà gradualmente attenuandosi nel corso della giornata e le precipitazioni tenderanno a localizzarsi soprattutto a ridosso dei rilievi.

La depressione però risulterà ancora attiva, qui vediamo appunto una mappa barica prevista per le ore centrali di venerdì:

FINE SETTIMANA: dopo un sabato parzialmente soleggiato, ma sempre con qualche episodio instabile latente lungo le zone interne e montuose, per domenica ecco piombare sul nord Italia un vortice ciclonico a tutte le quote responsabile di una breve ma intensa ondata di maltempo che dal nord si estenderà in giornata a tutto il Paese e di cui abbiamo lungamente parlato sulle pagine di MeteoLive ( e di cui parleremo ancora nelle prossime ore).



Qui la carta barica del nostro modello prevista nelle prime ore di domenica, che mostra il nocciolo freddo piombare sulle Alpi occidentali domenica mattina e determinare nevicate sin verso i 500m e generale maltempo.







OGGI: instabile su tutto il Paese con piogge e rovesci possibili ovunque, al mattino più probabili su Emilia e Sardegna, nel pomeriggio lungo le zone interne del centro e sul nord-ovest. Temperature in calo nei valori massimi.



