Depressione in azione sull'Italia: a tratti maltempo, specie al centro e al sud

SITUAZIONE: una depressione si è scavata sul basso Tirreno determinando un'intensificazione dei venti al suolo su gran parte del centro e del sud; nella giornata odierna il vasto corpo nuvoloso associato alla depressione andrà a determinare fenomeni soprattutto sul Tirreno, le Isole Maggiori e parte del settentrione.



SARDEGNA: sull'isola sono attesi fenomeni rilevanti, anche di tipo temporalesco, con accumuli più importanti a ridosso delle montagne e venti forti di Maestrale.



EVOLUZIONE: la depressione nella giornata di giovedì si porterà a ridosso delle regioni centrali e sino a venerdì risulterà determinante per lo stato del tempo sull'insieme del Paese, favorendo piogge intermittenti e temporali sparsi, più insistenti al centro e al sud, in un contesto termico comunque mite.



FINE SETTIMANA: sul centro Europa e sino alle Alpi rimonterà una zona di alta pressione ma il centro e il sud rimarranno coinvolti da una residua circolazione ciclonica che rinnoverà il rischio di rovesci o temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto lungo la dorsale appenninica.



MITEZZA: l'aria fresca sopraggiunta al nord nelle ultime 48 ore verrà gradualmente evacuata dalle correnti sciroccali in seno alla depressione. L'influenza dell'alta pressione sul centro Europa in arrivo per il week-end porterà una sorta di effetto foehn sul settentrione con prevalenza di sole e caldo.



PROSSIMA SETTIMANA: l'evoluzione appare al momento decisamente incerta; l'alta pressione potrebbe inserirsi con maggiore convinzione nel Mediterraneo, oppure non riuscire a stabilizzare completamente il tempo, che resterebbe governato da aria fresca in quota con rischio di temporali, segnatamente pomeridiani o serali.



OGGI: su tutte le regioni diffusa nuvolosità ma con precipitazioni più probabili ed insistenti su Sardegna, est Sicilia, Toscana, Lazio, Emilia, Veneto, Lombardia orientale e Trentino, ma al nord con fenomeni in trasferimento su ovest Lombardia, est Piemonte, Liguria nel corso della giornata. Nel pomeriggio peggioramento sulle restanti zone del centro e del sud con piogge, temporali, venti forti con raffiche anche oltre i 70 km/h, specie sulla Sardegna. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: al centro e al sud instabile con piogge e temporali sparsi, al nord nuvolosità irregolare con alcune schiarite mattutine, seguite da annuvolamenti pomeridiani, caratterizzati da rovesci sparsi, anche temporaleschi sul catino padano. Temperature in aumento nei valori massimi.