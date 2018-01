Depressione in azione al centro e al sud con moderato MALTEMPO

SITUAZIONE: un vortice depressionario si sta approfondendo a ridosso della Sardegna e condizionerà il tempo sull'Italia sino a venerdì sera, anche se i fenomeni risulteranno prevalentemente concentrati al centro e al sud. Al nord verrà richiamata gradualmente aria un po' più fredda dai quadranti orientali.



FENOMENI: potranno presentarsi anche sottoforma di rovesci e temporali, dapprima insistendo maggiormente sul Tirreno, venerdì soprattutto sul basso Tirreno, sul basso Adriatico e le regioni joniche.



EVOLUZIONE: nel fine settimana il tempo risulterà discreto ma andrà temporaneamente accentuandosi il richiamo di correnti più fredde dall'est europeo, che coinvolgerà segnatamente il nord, dove sono mediamente attesi valori di -5°C a 1500m.



PROSSIMA SETTIMANA: modeste perturbazioni proveranno ad inserirsi da ovest ma senza grande successo. Nella seconda parte della settimana possibili peggioramenti più marcati, ma tutti ancora da confermare.



SEGNALI di INVERNO vero sull'Europa: si scorgono anche stamane durante l'ultima decade di gennaio e sul nord del Continente, dove in realtà farà più freddo già nei prossimi giorni. L'idea di un rallentamento dell'attività del vortice polare e dunque delle correnti occidentali diventa sempre di maggiore attualità. Naturalmente tutte queste ipotesi andranno confermate giorno dopo giorno.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con qualche pioggia o rovescio sparso, in localizzazione sull'Emilia-Romagna, generale assenza di fenomeni rilevanti sulle Alpi con possibili schiarite; moderato maltempo al centro e sulla Sardegna, specie lungo le regioni tirreniche con temporali sul Lazio, ma con tendenza a peggioramento anche sui restanti settori. Al sud peggioramento in arrivo sulle regioni tirreniche, in estensione entro la nottata a tutti i settori con piogge e rovesci temporaleschi. Limite della neve in Appennino: al nord oltre i 1100m, al centro oltre i 1200-1300m. Temperature in diminuzione.



DOMANI: nella notte temporali su nord Sardegna, basso Tirreno, regioni joniche, poi in mattinata su Sicilia, Molise, Puglia, est Sardegna, migliora sulla Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio, rovesci in Abruzzo, irregolarmente nuvoloso su Marche ed Emilia-Romagna con fenomeni residui, parzialmente nuvoloso su gran parte del nord con alcune belle schiarite, soprattutto nelle Alpi e sul nord-est. Neve su Appennino meridionale oltre i 1300-1500m. Temperature senza grandi variazioni.