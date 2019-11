Dalla prossima notte TEMPESTA in arrivo sul meridione

SITUAZIONE: l'Italia si è scoperta orfana dell'alta pressione e in balia dunque del maltempo in arrivo dall'Atlantico, ma anche di quello che si origina nel Mediterraneo a causa della presenza di un mare ancora molto tiepido che reagisce all'arrivo di aria più fresca generando celle temporalesche di notevole intensità e anche depressioni particolarmente profonde, come quella tra questa sera a martedì colpirà il meridione.



Ecco gli accumuli di PIOGGIA previsti per la serata odierna al sud, dove andrà a scavarsi un minimo di pressione di 984hPa pronto a generare anche venti tempestosi a ridosso della Sicilia:

Ed ecco gli accumuli di PIOGGIA previsti per la prossima notte sempre sul meridione secondo il nostro modello:

Ed ecco la vivace circolazione ciclonica attesa per MARTEDI 12 novembre all'alba sul meridione, guardate:

I nuclei piovosi risaliranno parzialmente verso nord nel corso di martedì 12 novembre, questa la distribuzione dei fenomeni attesa per il pomeriggio-sera secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: mercoledì il ciclone, ormai attenuato, traslerà verso i Balcani, abbandonando l'Italia ma lascerà uno strascico d'instabilità, segnale dell'assenza totale di una figura in grado di determinare un vero miglioramento. Anzi, da venerdì è atteso un nuovo intenso peggioramento al nord e sulle regioni centrali tirreniche, a causa di un altro profondo vortice in arrivo dalla Francia. Non mancheranno piogge copiose e nevicate sulle Alpi.



FINE SETTIMANA: si prevede molto instabile sull'insieme del Paese, per l'insistenza di una circolazione depressionaria; sono attese altre piogge, temporali e sbalzi termici. Una situazione che potrebbe persistere anche la prossima settimana.



OGGI: al nord da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni però in prevalenza concentrate su Liguria, Emilia-Romagna, basse pianure e solo temporaneamente possibili anche sui restanti settori, eventualmente nevose oltre i 1200m. Al centro nubi e piogge su nord Marche, nord e sud Toscana, Lazio, locali rovesci anche sui restanti settori, specie su est e nord Sardegna. Al sud locali rovesci in Sicilia già dal mattino, nubi sparse con schiarite altrove ma con tendenza a peggioramento entro sera associato a violenti temporali in Sicilia orientale e sud Calabria, sensibile rinforzo dei venti a rotazione ciclonica con moto ondoso in rapido aumento su Jonio e Tirreno meridionale, raffiche sino ad oltre 90km/h dalla prossima notte all'estremo sud. Temperature senza grandi variazioni.

