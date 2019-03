Da un MALTEMPO all'altro, ma non per tutti...

SITUAZIONE: la tempesta di vento che ieri ha attraversato l'Italia si riscontra ancora oggi sulle regioni meridionali, dove fra l'altro sullo Jonio è attiva una depressione che dispensa ancora precipitazioni su queste zone. Essa tenderà ad allontanarsi verso l'Egeo ma resterà ancora determinante per il tempo del meridione per alcune ore.



Nell'immagine le PIOGGE attese al sud nella mattinata odierna:



EVOLUZIONE: nel corso di mercoledi una nuova perturbazione coinvolgerà le nostre regioni centrali, accompagnata da venti occidentali; essa coinvolgerà parzialmente anche il nord-est, segnatamente l'Emilia-Romagna. Le piogge più importanti sono comunque attese lungo il Tirreno.



Nell'immagine le PIOGGE attese sull'Italia nella giornata di mercoledi 13 marzo:



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedi le precipitazioni si concentreranno soprattutto sul medio Adriatico e sul meridione, ma nel contempo da nord-ovest giungerà un fronte caldo che impatterà lungo le Alpi, dispensando precipitazioni sull'alta Valle d'Aosta, l'Ossola, l'alta Valtellina e in genere i settori alpini confinali. Molto più abbondanti i fenomeni attesi sui versanti esteri delle Alpi.



Nell'immagine le PIOGGE attese sull'Italia nella giornata di giovedi 14 marzo:



FINE SETTIMANA: venerdi ritroveremo ancora qualche fenomeno sui settori alpini confinali, mentre il tempo migliorerà sensibilmente sul resto del Paese. Nel fine settimana condizioni di tempo buono o discreto, anche se domenica interverrà un richiamo di aria umida lungo le regioni tirreniche, che favorirà l'aumento della copertura nuvolosa, ma senza fenomeni. Le temperature risulteranno nel complesso miti.



PEGGIORAMENTO di LUNEDI 18: il modello americano lo conferma, l'europeo è molto dubbioso, cosa accadrà? Seguite tutti i nostri approfondimenti per saperne di più su quando potrebbe terminare la siccità al nord-ovest.



OGGI: al mattino molto nuvoloso al sud, specie su Calabria, Lucania, Sicilia e Puglia con precipitazioni anche nevose oltre i 500-700m, nubi anche sul resto del sud ma senza più fenomeni di rilievo, nubi sparse anche sull'Abruzzo ma senza fenomeni, bel tempo altrove. Ancora vento al centro e al sud, dal pomeriggio solo al sud, vento in attenuazione al nord. Temperature massime in rialzo al nord, stazionarie al centro, in calo al sud.

