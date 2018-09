CICLONE Mediterraneo in azione sullo Jonio: sfiorerà l'estremo sud ma colpirà la Grecia

SITUAZIONE: un ciclone mediterraneo è presente sul Mar Jonio ma si limiterà a sfiorare le nostre regioni meridionali più estreme prima di puntare in modo deciso verso la Grecia, dove determinerà pesanti precipitazioni nella giornata di sabato. Sull'Italia il tempo rimarrà invece buono, anche se al mattino su diverse località farà ancora decisamente freddo per il periodo.



EVOLUZIONE: nel fine settimana passaggi nuvolosi su Alpi, Liguria, regioni tirreniche ma senza fenomeni significativi e in un contesto almeno in parte soleggiato. Temperature ancora fresche al mattino, miti o molto miti nel pomeriggio.



MODERATO PEGGIORAMENTO: l'alta pressione tra lunedì 1 e martedì 2 ottobre si indebolirà consentendo l'apertura temporanea di un canale depressionario sul nostro Paese. In seno ad esso si origineranno condizioni di instabilità su Alpi, regioni di nord-est e lungo gran parte del Tirreno e le zone interne del centro e del sud. Le temperature sono destinate a calare nuovamente di qualche grado.



IN SEGUITO: da mercoledì 3 ottobre bel tempo ovunque con il ripristino di condizioni anticicloniche almeno sino a sabato 6 ottobre. Si nota ancora una volta l'esuberanza dell'alta pressione sull'ovest del Continente, che impedisce il normale transito delle perturbazioni atlantiche alle basse latitudini, negando alla Penisola significative precipitazioni autunnali.



OGGI: su gran parte del Paese bella giornata di sole ma ancora freddo al mattino sulle zone alpine ed appenniniche e le zone interne del nord e del centro. All'estremo sud nubi in aumento su Calabria, Sicilia, Puglia e Lucania ma con fenomeni prevalentemente concentrati a ridosso della costa jonica calabrese, in esaurimento entro sera. Temperature massime in lieve aumento nei valori massimi in pianura, moderato sulle zone di montagna. Vento forte da ENE al sud con mari molto mossi.



DOMANI: bel tempo ovunque ma con presenza di locali addensamenti sul Tirreno e la Liguria e il transito di nubi medio alte sul territorio totalmente innocue. Temperature in lieve generale aumento, ma ancora fresco o molto fresco al mattino.