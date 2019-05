Che FREDDO per maggio: oggi ancora instabilitÃ  su molte regioni!

SITUAZIONE: l'Italia seguita ad essere interessata da una circolazione di aria fredda ed instabile che dispensa fenomeni soprattutto tra estremo nord-est, centro e sud, mentre il nord-ovest rimane sottovento e in cielo sereno.



Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti dal nostro modello sino alle 15 di oggi. con i rovesci più intensi attesi tra Lazio e Sardegna:

Nel pomeriggio-sera i fenomeni andranno localizzandosi sulle nostre regioni meridionali, collegati ad un piccolo ma insidioso vortice ciclonico, guarda la mappa delle precipitazioni previste dal nostro modello tra le 15 e le 24:



EVOLUZIONE: giovedì i fenomeni si localizzeranno sulle nostre regioni meridionali, specie sul settore jonico, prima di allontanarsi definitivamente verso la Grecia. Nel contempo risulterà sempre attiva un po' di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con qualche rovescio possibile. Ecco i fenomeni previsti dal nostro modello per la giornata di giovedì 16 al sud:

FINE SETTIMANA: venerdì al nord si accentuerà un po' l'instabilità a causa dell'avvicinamento di una nuova figura depressionaria da ovest. Essa andrà a determinare per sabato un peggioramento abbastanza consistente sull'insieme del Paese, ma soprattutto tra nord e centro con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che andranno rinnovandosi domenica, anche se le ultime emissioni ne hanno un po' ridimensionato la portata.



Qui la mappa con i fenomeni previsti per sabato 18 maggio sull'Italia secondo il nostro modello:

PROSSIMA SETTIMANA: tempo spiccatamente variabile sull'Italia con qualche precipitazione sparsa. In sostanza un tempo in convalescenza ma un ritorno deciso del bel tempo e della stabilità non sembra ancora cosi vicino e tantomeno scontato.



OGGI: al nord-ovest bel tempo, freddo al mattino, mite nel pomeriggio. Al nord-est nuvolaglia irregolare con piogge al mattino su coste venete e Romagna, migliora nel pomeriggio. Al centro rovesci e temporali in arrivo sulla Sardegna, poi su bassa Toscana e Lazio, variabile sul resto del centro con rovesci possibili e clima freddo per la stagione e ventilato. Al sud parzialmente nuvoloso con schiarite ma con tendenza a peggioramento nel corso della giornata a partire dalla Campania con rovesci sparsi e qualche temporale, meno probabile su ovest Sicilia. Temperature anche qui in diminuzione.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------