Breve ma intensa ONDATA di FREDDO in arrivo su gran parte d'Italia da domenica: i verdetti di MeteoLive!

COMMENTO: alla fine la verità modellistica è sempre nel mezzo. L'esercizio di lettura dei modelli, che per i previsori dev'essere costante e quasi ossessivo, alla fine sta dando i suoi frutti. MeteoLive sta per emettere i primi verdetti sull'ondata di freddo in arrivo su Europa e gran parte d'Italia. Eccoli...



ONDATA di FREDDO: colpirà da domenica gran parte d'Europa, del nord e del centro Italia, specie il versante adriatico, avvolgendo parzialmente anche il meridione tra lunedì e martedì. Solo le isole maggiori ne rimarranno ai margini. L'intensità del freddo sarà notevole al nord e lungo l'Adriatico con punte di -14°C a 1500m. Freddo più estremo su centro est Europa con punte anche sotto -24°C a 1500m.

Il freddo insisterà sino a mercoledì, poi verrà letteralmente divorato da una lama d'aria molto mite in risalita da sud e resisterà solo al nord, pur molto ridimensionato.



CONSEGUENZE: qualche breve nevicata a ridosso dei rilievi tra domenica e lunedì, specie al nord-ovest e sul medio Adriatico, e nel corso di lunedì tra Marche, Abruzzo, Molise, dorsale appenninica del centro e del sud a quote molto basse, l'attenzione sarà rivolta a mercoledì e giovedì quando dovrebbero arrivare nevicate importanti in pianura al nord, in Toscana e a quote molto basse sulle zone interne del centro, anche se qui con limite della neve in rapido rialzo. Entro venerdì però la neve potrebbe girare in pioggia quasi ovunque, tranne sull'estremo nord-ovest. Qui poi si vedranno i dettagli.



MARGINI di CAMBIAMENTO ancora possibili? Sulla durata, la distribuzione e l'intensità del freddo ben pochi, sulle conseguenze ancora molti, infatti la bizzarra configurazione barica prevista tra mercoledì e giovedì potrebbe subire variazioni. Seguite pertanto gli aggiornamenti.



SITUAZIONE: una depressione interessa il nostro Paese dispensando ad intermittenza alcune precipitazioni che, al nord, stante l'abbassamento delle temperature indotto principalmente dai fenomeni, ha determinato qua e là la trasformazione delle piogge in deboli nevicate sino in pianura. Forti nevicate hanno interessato nella notte l'Appennino emiliano. Un nucleo perturbato intenso interverrà nel corso della giornata a partire dal meridione, coinvolgendo tutto il Paese entro le successive dodici ore e cioè sino a sabato mattina. Il limite della neve però anche al nord è destinato a salire sino in collina.



EVOLUZIONE: nel corso di sabato fenomeni in localizzazione sul nord-ovest, lungo le zone interne del centro e sull'Emilia-Romagna, mentre sul resto del Paese interverrà un graduale ma temporaneo miglioramento grazie all'indebolimento del vortice depressionario. Sull'est europeo intanto si andrà preparando la grossa colata di aria gelida che da domenica investirà centro Europa e parte d'Italia.



CROLLO TERMICO: da domenica mattina crollo termico al nord e poi sul medio Adriatico con deboli nevicate a ridosso della fascia montana e pedemontana, specie del nord-ovest e dell'Emilia, un po' di neve anche in aperta pianura non esclusa su Piemonte e Lombardia occidentale. Freddo più intenso su tutto il nord, il centro ed il Molise dalla serata.



OGGI: al nord molto nuvoloso con deboli nevicate sparse intermittenti, spesso miste a pioggia in pianura e con limite in rialzo alle quote collinari con il passare delle ore. Al centro, dopo una pausa asciutta, interverrà un nuovo peggioramento con precipitazioni anche intense e a carattere di rovescio o temporale. Al sud tempo instabile con groppi temporaleschi locali e brevi rovesci, poi peggioramento con piogge diffuse e temporali sparsi; fenomeni più intensi nelle zone interne. Temperature in calo al nord nei valori massimi, in aumento al centro e al sud.