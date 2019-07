Bel tempo sull'Italia, ma rischio di TEMPORALI nel pomeriggio sui rilievi

Alta pressione in graduale rinforzo sul Mediterraneo e l'Italia. La nostra Penisola, tuttavia, risente ancora di infiltrazioni di aria più fresca atlantica che oltre a mantenere le temperature nei ranghi della normalità, concede ancora qualche temporale pomeridiano nei settori interni e montuosi.

Ecco l'immagine satellitare di questa mattina alle 7.20:

Il tempo è buono sull'Italia a parte qualche nube locale specie al nord-ovest, ma senza conseguenze.

Nell'arco della giornata, come anticipato, la lampadina del sole accenderà qualche temporale in prossimità dei rilievi e nelle aree interne, a testimoniare la residua instabilità latente ancora presente sul nostro Paese; ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 17 di oggi, venerdi 19 luglio:

Temporali pomeridiani probabili su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure ed Emiliano; temporali probabili anche nel tratto appenninico tra il Lazio e l'Abruzzo, sull'Appennino Campano e Calabrese. Molto limitati gli sconfinamenti in pianura e tantomeno verso le coste.

Sul resto d'Italia bel tempo e temperature nella norma con caldo solo a tratti fastidioso nel pomeriggio; a tal proposito, ecco la mappa del disagio da caldo previsto per le ore 17 della giornata odierna in Italia:

A parte la pianura padano-veneta dove il caldo sarà fastidioso, sul resto d'Italia avremo un caldo un po' fastidioso, ma nel complesso sopportabile.

Due parole anche sul prossimo fine settimana: stabile, soleggiato e con caldo ancora non eccessivo; attività temporalesca pomeridiana solo sulle Alpi. Ne riparleremo.

