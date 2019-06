BEL TEMPO quasi ovunque; incertezze solo al nord (specie al nord-ovest)

Questa mattina la prima pagina è tutta per lui: MIGUEL

Si tratta di un'intensa depressione che in queste ore sta mettendo sotto torchio i settori settentrionali della Penisola Iberica e gran parte della Francia centro-occidentale con venti che superano i 100km/h. La struttura perturbata è molto bella vista dall'alto...un po' meno per chi è costretto a starci sotto.

Diciamo subito che questa intensa depressione non avrà nessun effetto in Italia, in quanto tenderà a slittare verso nord, evitandoci chirurgicamente; l'unico suo effetto sarà una massiccia aspirazione di aria calda dal nord Africa (frecce rosse) che gradualmente tenderà ad interessare quasi tutto il nostro Paese, ad iniziare dalle regioni meridionali; solo le regioni settentrionali (in particolare il nord-ovest) potrebbero avere qualche disturbo.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di oggi, venerdi 7 giugno:

A parte qualche rovescio tra Torinese, Alpi occidentali e Val d'Aosta, il tempo sarà asciutto su tutta l'Italia; un po' di nubi saranno presenti sul resto del nord, mentre al centro e al sud il sole sarà ben presente.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 20 :

Ecco i temporali che si faranno vedere sull'arco alpino nord-occidentale, con qualche piovasco che potrebbe estendersi anche alla pianura piemontese.

Nubi sparse scorreranno da sud-ovest verso nord-est sul restante settentrione, ma senza produrre fenomeni; tempo soleggiato e caldo invece al centro, al sud e sulle Isole dove le temperature inizieranno a puntare in alto.

Diamo un veloce sguardo anche al tempo di domani, sabato 8 giugno: bel tempo al centro e al sud, qualche temporale possibile sull'arco alpino centro-occidentale, ma con rari sconfinamenti in pianura; molto caldo su alcune aree del meridione e sulle Isole.

