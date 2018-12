Autunno sino all'Immacolata, poi EPISODIO INVERNALE ed anche NEVE a bassa quota

CONFERMATO: c'è convergenza modellistica sulla moderata irruzione fredda in arrivo sull'Italia nei primi giorni della prossima settimana, accompagnata anche da qualche nevicata a bassa quota lungo la dorsale appenninica. Addirittura stupisce la convergenza anche rispetto ad una possibile estesa nevicata da addolcimento al nord tra mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre, ma la distanza temporale impone prudenza.



SITUAZIONE: sull'Italia il tempo è buono ma dal nord della Francia sta avanzando un fronte che nella giornata di giovedì attraverserà rapidamente il nostro Paese da nord-ovest verso sud-est, determinando qualche pioggia lungo le regioni tirreniche e poi sulla Sicilia.



EVOLUZIONE: venerdì ripristino di condizioni soleggiate ma nel fine settimana un altro fronte ci raggiungerà da nord attraversando rapidamente il Paese e determinando ancora qualche pioggia, segnatamente lungo il Tirreno.



IRRUZIONE FREDDA: dalla notte su lunedì sull'Italia cominceranno ad affluire masse d'aria più fredde da nord, accompagnate da un rinforzo della ventilazione e da condizioni di instabilità lungo le regioni adriatiche e in generale sul meridione.



NEVE e CALO TERMICO: le temperature caleranno di alcuni gradi sino a mercoledì, anche se il freddo risulterà intenso solo in montagna, moderato sulle zone pianeggianti e costiere. Lungo il medio Adriatico e sul meridione arrivo della neve sino a quote collinari, localmente sin verso i 200-300m sul medio Adriatico.



NEVICATA al NORD: l'interazione con le correnti perturbate atlantiche potrebbe favorire l'arrivo di una nevicata cosiddetta da addolcimento al nord anche in pianura tra mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre.



OGGI: bel tempo ovunque al mattino, salvo locali nebbie sulle pianure. Nel corso della giornata progressivo aumento della nuvolosità medio alta al nord a partire dall'arco alpino e possibile formazione di nubi basse sul Mar Ligure e la Toscana, per il resto ancora tempo buono e temperature diurne miti.



DOMANI: passaggi nuvolosi irregolari su tutto il territorio con piogge sparse possibili a ridosso delle coste toscane, laziali e campane, verso sera sulla Sicilia, schiarite al nord-ovest, clima ancora non freddo.



