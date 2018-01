Aumentano le nubi sul Tirreno ed in serata sulle adriatiche con qualche pioggia, soleggiato altrove

In seno ad un letto di correnti mediamente occidentali, diverse perturbazioni interessano l'Europa centrale e settentrionale, portandovi un tipo di tempo irrequieto e ventilato. Il nostro Paese viene coinvolto soltanto in maniera marginale da questi passaggi nuvolosi che portano precipitazioni con neve soprattutto sui versanti settentrionali delle Alpi. i nostri versanti sperimentano un aumento deciso delle temperature che si verificherà soprattutto in quota a partire proprio dalla giornata odierna, mercoledì 3 gennaio, prolungandosi sul nostro Paese almeno sino a venerdì 5.



Nelle prossime ore una nuova rotazione del vento dai quadranti occidentali, determinerà un aumento della nuvolosità lungo i versanti del medio e basso Tirreno. Si tratta di addensamenti poco organizzati che potranno recare qualche veloce piovasco soltanto su Lazio, Campania e Calabria (ore del pomeriggio). Nella notte il fronte freddo porterà qualche rovescio più organizzato in veloce spostamento dal medio al basso versante adriatico



Sul resto del Paese la giornata risulterà soleggiata, anche se vi saranno addensamenti nuvolosi di tipo alto a testimoniare l'avvento di una massa d'aria molto mite non soltanto sui piani bassi dell'atmosfera ma anche su quelli più alti. Le temperature potranno salire di diversi gradi, con punte sino a +16°C/+18°C sulla Liguria di Ponente, le coste orientali sarde ed il tratto costiero del medio e basso adriatico.



Da segnalare il rinforzo del vento di "Ponente" con raffiche intense previste in aperto mar Ligure e sull'alto Tirreno sino alle coste della Toscana e del Lazio. Raffiche intense anche sulla Sardegna. Su tutti questi settori i picchi del vento sono previsti tra il pomeriggio e la serata, attenuandosi soltanto con le prime ore di giovedì.



Uno sguardo al tempo previsto nella seconda metà della settimana, dovremo spettarci una rotazione delle correnti a media quota dapprima dai quadranti sud-occidentali e poi da quelli sud-orientali (prossimo weekend), quando il nostro Paese entrerà in una fase di tempo instabile e tormentato con frequenti precipitazioni al nord e lungo il Tirreno.

