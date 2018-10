ATTENZIONE! Torna il MALTEMPO: rischio di NUBIFRAGI su Sardegna e Ponente Ligure

PEGGIORAMENTO: una perturbazione appena ad ovest dell'Italia tende a coinvolgere la Sardegna e le regioni di nord-ovest, pur muovendosi solo lentamente verso levante, ostacolata nel suo cammino dalla presenza di un campo di alta pressione.



CONSEGUENZE: i fenomeni più rilevanti si origineranno da temporali marittimi, che interverranno già in queste ore in Sardegna e dal tardo pomeriggio-sera anche su molte zone della Liguria, segnatamente quelle di Ponente, e poi sul Piemonte.



GIOVEDI 11: la perturbazione sfonderà di un altro centinaio di chilometri verso est, determinando ancora piogge a tratti intense sul nord-ovest sino all'ovest della Lombardia, sull'isola e marginalmente lungo le regioni centrali tirreniche.



RISCOSSA dell'ALTA PRESSIONE: già nel corso di giovedì l'alta pressione tornerà a prendere possesso dell'Italia indebolendo vistosamente gli effetti della perturbazione ed impedendone il transito verso levante. Di conseguenza il fronte si deformerà e localizzerà a ridosso della Sicilia, scaricando in loco ancora qualche temporale, mentre altrove perderà importanza.



FINE SETTIMANA: sabato giornata in prevalenza buona grazie alla presenza dell'alta pressione, mentre per domenica si verificherà un calo pressorio che porterà variabilità, in attesa dell'arrivo di un'altra perturbazione da ovest, sulla cui sorte i modelli stamane si presentano incerti.



LUNEDI 15: la perturbazione in arrivo da ovest potrebbe non farcela a sfondare verso est a causa della solita opposizione dell'alta pressione e confluire invece verso le isole maggiori dove porterebbe precipitazioni ancora una volta molto abbondanti. Seguite però gli aggiornamenti.



OGGI: sulla Sardegna tempo molto instabile ma con rovesci e temporali concentrati soprattutto nel sud e nell'est dell'isola, nubi in aumento anche al nord-ovest e lungo le regioni centrali tirreniche con qualche rovescio possibile sui monti sin dal pomeriggio, ma con fenomeni che in serata andranno essenzialmente a colpire Liguria e Piemonte, presentandosi localmente violenti e a carattere di nubifragio. Sul resto del Paese da soleggiato a parzialmente soleggiato ma con basso rischio di pioggia. Temperature sempre molto miti durante le ore diurne.



DOMANI: perturbato con piogge forti sul Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, moderate su ovest Lombardia, sporadiche sul resto della Lombardia e sul Piacentino, variabile sul resto del nord con solo qualche rovescio nel pomeriggio-sera. Ancora nubi e qualche temporale sparso in Sardegna, nuvolaglia sulle regioni centrali con qualche rovescio su Toscana, Elba, Umbria e Lazio, asciutto sul medio Adriatico, parzialmente soleggiato ed asciutto al sud, ma con nubi in parziale aumento su Campania, Molise e Calabria. Temperature massime in calo al nord-ovest.

