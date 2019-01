ATTENZIONE! MALTEMPO intenso in arrivo sull'Italia: *NEVE* generosa sulle Alpi, fiocchi anche in pianura sul nord-ovest

SITUAZIONE: dopo il passaggio del vortice depressionario che ieri ha determinato precipitazioni anche intense tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con la neve che ha abbracciato Siena e Bologna, si vanno instaurando correnti dapprima occidentali, poi meridionali, che avvetteranno aria umida ma progressivamente più mite al centro, al sud e sul nord-est, molto meno sul nord-ovest.



PEGGIORAMENTO: dalla serata interverrà pertanto un peggioramento progressivamente più intenso sul nord-ovest e le regioni centrali tirreniche, con precipitazioni che tra Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta ed Appennino ligure assumeranno carattere nevoso anche a quote molto basse e tendenzialmente pianeggianti nel corso della notte.



EVOLUZIONE: forte maltempo nella giornata di venerdì 1° febbraio al nord e lungo le regioni centrali tirreniche con precipitazioni anche intense su est Lombardia e Triveneto, moderate sul resto del nord con limite della neve anche in pianura, pur decisamente bagnata, sino al confine con il fiume Adda tra le province di Milano e Bergamo. Nel corso della giornata passaggio a pioggia sulle aree di aperta pianura anche ad ovest, ancora neve sul basso Piemonte e in generale lungo i fondovalle alpini. Peggioramento più moderato sul resto del Paese, dove la nota saliente risulterà il netto rialzo delle temperature, specie in quota e lungo le coste.



ACCUMULI NEVOSI: nelle Alpi attesi tra i 20 e i 40cm ad ovest, sui 30-50cm di neve fresca in un solo giorno su centro-est Alpi a quote superiori agli 800m. La nevicata in pianura avverrà con neve spesso bagnata e temperature positive, salvo sul basso Piemonte e sulle zone collinari, pertanto di fronte a potenziali accumuli di anche oltre 10cm, in molte zone non si supereranno i 2-3cm bagnati, mentre nelle aree più fredde del basso Piemonte, del Pavese e nei fondovalle alpini si potranno tranquillamente superare i 20cm, anche i 30cm nel fondovalle dell'Adige.



FINE SETTIMANA: generale instabilità ovunque con nuovo episodio perturbato in arrivo nel corso di sabato e precipitazioni sparse, nevose oltre i 600-900m nelle Alpi, temporali sparsi lungo il Tirreno e ritorno della neve anche in Appennino oltre i 1000m sino al settore centrale. Temperature in lieve rialzo al nord-ovest, in calo altrove. Domenica pomeriggio tendenza a miglioramento al nord-ovest.



PROSSIMA SETTIMANA: inizialmente vedrà ancora un po' di instabilità al centro e soprattutto al sud, mentre al nord il tempo migliorerà e per qualche giorno risulterà poi ovunque più clemente. Entro il fine settimana però il modello europeo prevede una SEVERA ondata di freddo affacciarsi dalla Russia verso l'Europa con conseguenze tutte da valutare. Per completezza di informazione diciamo però che gli altri modelli però non segnalano una simile evoluzione.



Per tutti i dettagli sul maltempo in arrivo seguiranno a breve nuovi ed esaustivi articoli! Segui tutti gli aggiornamenti!