Aria fresca provoca temporali su medio Adriatico, Lazio e meridione

SITUAZIONE: la circolazione di aria fresca che ancora interessa il nostro Paese sta generando e genererà ancora sino a sabato condizioni di instabilità al sud e su parte del centro e della Sardegna. Al nord tempo migliore ma con correnti orientali fresche e qualche annuvolamento sparso.



EVOLUZIONE: domenica il tempo risulterà discreto sull'insieme del Paese ma nel pomeriggio si manifesteranno ancora condizioni di instabilità sulle zone interne del sud. Nel corso del pomeriggio una perturbazione lambirà le Alpi e verso sera potranno derivarne condizioni di instabilità con rovesci sulla Valpadana. (Da confermare).



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione si distenderà in modo più netto su gran parte del Paese, portando ovunque tempo più che discreto e temperature estive, anche se nel pomeriggio potrebbero comunque verificarsi addensamenti e qualche fenomeno lungo la dorsale appenninica. Da valutare infatti il rientro di correnti da est e la risposta del territorio, che potrebbero generare addensamenti anche al nord e contenere il rialzo delle temperature, che comunque risulteranno estive.



DURATA: quanto potrà durare l'alta pressione? Almeno sino a sabato 23 giugno, in seguito la situazione è tutta da verificare, rispetto a disturbi che potrebbero intervenire o da nord o da ovest.



OGGI: al nord parzialmente nuvoloso ma con prevalenza di sole ovunque e basso rischio di fenomeni. Al centro e sulla Sardegna nuvolosità irregolare con brevi rovesci o temporali possibili, specie su medio Adriatico al mattino e sul Lazio nel pomeriggio, locali fenomeni anche sull'isola, meno probabili invece in Toscana. Al sud tempo instabile con brevi rovesci temporaleschi alternati a schiarite; fenomeni dapprima più probabili sulla Puglia, poi su Campania, Lucania e Calabria. Temperature in diminuzione al sud, stazionarie altrove.



DOMANI: bel tempo al nord e al centro al mattino, al sud instabile ed ulteriori rovesci o brevi temporali a macchia di leopardo; nel pomeriggio ancora brevi temporali possibili tra Lazio ed Abruzzo. Temperature in lieve aumento.