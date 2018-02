Aria fredda sull'Italia: neve a quote basse sul Tirreno

ARIA FREDDA: è ben presente stamane sul territorio e si segnalano diffuse situazioni di gelo tra nord e centro. Rimarrà con noi sino a giovedì, poi si attenuerà, in attesa di capire se potrà tornare alla carica all'inizio della prossima settimana.



SITUAZIONE: un fronte sta scivolando dal Tirreno centrale verso quello meridionale, portando con sé qualche precipitazione, che risulta nevosa anche a bassa quota sulla Sardegna e che per qualche ora potrebbe coinvolgere anche il Lazio, con fiocchi non esclusi sin nei dintorni di Roma. In seguito scivolerà verso Campania e Calabria tirrenica.



EVOLUZIONE: giovedì mattina ancora aria molto fredda in azione sull'Italia, specie lungo l'Adriatico, con estese gelate dal monte al piano. In seguito temperature in graduale aumento sino a sabato. Un modesto cuneo anticiclonico non sarà sufficiente a proteggere la Penisola da una blanda circolazione depressionaria che porterà della variabilità tra domenica e lunedì, responsabile anche di qualche precipitazione.



PROSSIMA SETTIMANA: stamane i modelli si sono presi una pausa di riflessione dopo l'abbuffata di freddo raccontata ieri e stentano nuovamente ad inquadrare l'inserimento di masse d'aria gelide da est sulla Penisola, proponendo soluzioni edulcorate che ovviamente ancora non convincono. Il fallimento dell'attacco artico non può certamente ridursi all'analisi di un ridotto numero di emissioni. Ne riparleremo in mattinata.



OGGI: al nord bel tempo ma mattinata fredda, al centro nuvolosità irregolare con schiarite in Adriatico e addensamenti più compatti tra Lazio e Sardegna, dove saranno possibili precipitazioni anche nevose sino a 200-400m, poi i fenomeni coinvolgeranno il basso Tirreno portando precipitazioni su Campania, Calabria, Sicilia e marginalmente Lucania e zone interne molisane con neve dalle quote collinari. Temperature in lieve ulteriore diminuzione.



DOMANI: ultimi addensamenti al sud, per il resto bel tempo, ancora gelate su tutte le zone interne, più intense in Adriatico e su est Alpi. Tendenza a velature da ovest nel corso della giornata. Temperature massime in aumento sui settori occidentali.